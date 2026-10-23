مسی جایزه سلطنتی اسپانیا را دریافت کرد + عکس

به گزارش تابناک، لیونل مسی جایزه دیگری به کلکسیون شگفت‌انگیز افتخارات دوران حرفه‌ای‌اش اضافه کرد. فوق‌ستاره آرژانتینی امروز در شهر اوویدو، جایزه "پرنسس آستوریاس" در بخش ورزش را دریافت کرد، جایزه‌ای که برای اولین بار در تاریخ به یک فوتبالیست به صورت انفرادی اهدا شده است. پیش از این جایزه ورزشی پرنس آستوریاس به تیمها یا چند ورزشکار اهدا شده بود.

مسی روز پنجشنبه وارد اوویدو شد و استقبال کم‌سابقه‌ای از او انجام شد. صدها هوادار، به‌خصوص کودکان و هواداران آرژانتینی، مقابل محل اقامت او تجمع کردند تا از نزدیک اسطوره فوتبال جهان را ببینند. مسی همراه همسرش، آنتونلا روکوزو، وارد شهر شد و حتی برای دقایقی از جمعیت استقبال‌کننده جدا شد تا به هواداران نزدیک شود و برای تعدادی از آنها پیراهن‌هایشان را امضا کند.

اما مراسم اصلی امروز در تئاتر کامپوامور برگزار شد. مسی در کنار دیگر برندگان جوایز سال ۲۰۲۶، از جمله پتی اسمیت، جولیان بارنز، استودیو جیبلی و کریستینا کُخ، مورد تقدیر قرار گرفت. این مراسم با حضور خانواده سلطنتی اسپانیا برگزار شد.

هیئت داوران جایزه پرنسس آستوریاس، مسی را به دلیل "کارنامه ورزشی استثنایی" و تأثیر ماندگارش بر فوتبال انتخاب کرد، اما دلیل این انتخاب فقط به دستاوردهای فوتبالی محدود نمی‌شود.

بنیاد پرنسس آستوریاس در توضیح این انتخاب به فعالیت‌های خیریه مسی و تلاش‌های او برای فراهم کردن دسترسی کودکان محروم به آموزش و خدمات درمانی اشاره کرده است. رفتار حرفه‌ای، فروتنی، ثبات در بالاترین سطح و تعهد او به کار تیمی هم از دیگر عواملی بود که در تصمیم هیئت داوران مورد توجه قرار گرفت.

این افتخار از این جهت هم تاریخی است که مسی اولین فوتبالیستی است که به عنوان یک فرد، جایزه ورزش پرنسس آستوریاس را دریافت می‌کند. پیش از او، جوایز مرتبط با فوتبال در این بخش به تیم‌ها یا چهره‌های ورزشی در رشته‌های دیگر تعلق گرفته بود.

۴۷ جام و میراثی فراتر از فوتبال

بنیاد پرنسس آستوریاس در معرفی مسی، او را موفق‌ترین فوتبالیست تاریخ از نظر تعداد جام‌های کسب‌شده معرفی کرده و شمار افتخارات دوران حرفه‌ای او را ۴۷ عنوان اعلام کرده است.

مسی بخش مهمی از این میراث را در اسپانیا و با پیراهن بارسلونا ساخت. سال‌هایی که او به یکی از نمادهای بزرگ فوتبال این کشور تبدیل شد. خودش هم پیش از مراسم تأکید کرده بود که اسپانیا و کاتالونیا بخش مهمی از زندگی‌اش هستند. مسی گفت سال‌ها در این کشور زندگی کرد، به عنوان فوتبالیست رشد کرد و فرزندانش در آنجا به دنیا آمدند.

این سفر به اسپانیا برای مسی رنگ و بوی نوستالژیک هم داشت. او در اوویدو درباره سال‌های حضورش در بارسلونا صحبت کرد و از هم‌تیمی‌های سابقش، از جمله ژاوی، آندرس اینیستا و کارلس پویول، یاد کرد. دوره‌ای که به گفته خودش خلاصه کردن اهمیتش در چند کلمه آسان نیست.

مسی پیش از دریافت جایزه گفته بود که این تقدیر برایش "مایه افتخار بزرگی" است و رابطه عمیقش با اسپانیا باعث شده این جایزه برای او معنای ویژه‌ای داشته باشد.