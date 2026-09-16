لیونل مسی در آستانه آخرین بازی ملی

به گزارش تابناک؛ لیونل مسی قرار است در دیداری دوستانه برابر بنین در شهر بوئنوس‌آیرس، برای آخرین بار با پیراهن تیم ملی فوتبال آرژانتین به میدان برود.

مسی در دیداری که روز ۶ اکتبر (۱۴ مهر) برگزار خواهد شد، «آخرین رقص» خود با تیم ملی آرژانتین را تجربه می‌کند. فدراسیون فوتبال آرژانتین اعلام کرده است که تمامی اعضای تیمی که در سال ۲۰۲۲ قهرمان جام جهانی شدند، به همراه خانواده‌هایشان برای حضور در این مسابقه دعوت خواهند شد.

مسی که ماه گذشته بازنشستگی خود از فوتبال ملی را تأیید کرده بود، حالا در ۳۹ سالگی قرار است آخرین بازی خود برای آرژانتین را در پایتخت این کشور انجام دهد.

آرژانتین روز ۶ اکتبر در ورزشگاه مونومنتال ریورپلاته در بوئنوس‌آیرس به مصاف تیم ملی بنین، نماینده آفریقای غربی، خواهد رفت. این مسابقه سه روز پس از دیدار برنامه‌ریزی‌شده آرژانتین برابر بورکینافاسو در همین ورزشگاه برگزار می‌شود و سومین و آخرین بازی دوستانه تیم تحت هدایت لیونل اسکالونی خواهد بود؛ مجموعه دیدار‌هایی که از ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) با بازی برابر بولیوی در کوردوبا آغاز می‌شود.

فدراسیون فوتبال آرژانتین تأیید کرده است که مسی تنها در دیدار برابر بنین به میدان خواهد رفت. جووانی لو سلسو و رودریگو دی‌پل، دو بازیکنی که همراه با کاپیتان آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قهرمان شدند، نیز در این مسابقه حضور خواهند داشت.

فدراسیون فوتبال آرژانتین اعلام کرده است که تمامی اعضای تیم قهرمان جام جهانی چهار سال قبل دعوت خواهند شد تا در دیدار برابر بنین حضور داشته باشند.

فدراسیون فوتبال آرژانتین در بیانیه‌ای اعلام کرد: مایلیم اعلام کنیم که پس از گفت‌و‌گو با لیونل اسکالونی، سرمربی تیم ملی، تصمیم گرفتیم از بهترین بازیکن جهان، اسطوره تیم ملی و کاپیتان‌مان، لیونل مسی، دعوت کنیم تا روز ۶ اکتبر در آرژانتین حضور داشته باشد و بدرقه‌ای را که شایسته اوست، دریافت کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: همچنین با توجه به پذیرش دعوت از سوی لیونل مسی، از تمامی قهرمانان جهان که در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در کنار او بازی کردند، دعوت کرده‌ایم تا به همراه خانواده‌هایشان در کنار او حضور داشته باشند؛ در مسابقه‌ای که برای تمامی آرژانتینی‌های هوادار تیم ملی، دیداری فراموش‌نشدنی خواهد بود و آنها شاهد آخرین رقص بهترین بازیکن جهان خواهند بود.

آخرین حضور مسی در ترکیب تیم ملی آرژانتین به فینال جام جهانی مقابل اسپانیا بازمی‌گردد؛ دیداری که با شکست آرژانتین به پایان رسید.

این مسابقه، ششمین حضور مسی در جام جهانی بود و او در این رقابت‌ها به دومین بازیکن تاریخ تبدیل شد که پس از کافو، در سه فینال جام جهانی فوتبال مردان حضور داشته است. مسی پیش از این در سال ۲۰۲۲ با آرژانتین قهرمان جهان شده بود و در سال ۲۰۱۴ نیز همراه با این تیم مقابل آلمان به عنوان نایب‌قهرمانی رسیده بود.

دیدار برابر بنین، دویست و هشتمین و آخرین بازی ملی مسی خواهد بود. او در این مسابقه به دنبال افزایش شمار گل‌های ملی خود خواهد بود.

مسی همراه با آرژانتین در سال ۲۰۲۲ قهرمان جام جهانی شد و همچنین دو عنوان قهرمانی کوپا آمریکا در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴ را به دست آورد. ستاره اینتر میامی ماه گذشته نیز پس از درگذشت پدرش، خورخه مسی، درباره ادامه دوران بازیگری خود ابراز تردید کرده بود.

منبع: مهر