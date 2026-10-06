دستیار رئیس‌جمهور روسیه از دیدار روز جمعه میان پوتین و پزشکیان خبر داد.

پوتین و پزشکیان دیدار می‌کنند

به گزارش تابناک، خبرگزاری روسی «URA.RU» هم اکنون با انتشار خبری فوری از دیدار روز جمعه میان ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهور روسیه و مسعود پزشکیان همتای ایرانی وی خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه خبر داد: ولادیمیر پوتین در تاریخ ۹ اکتبر (جمعه هفته جاری) در حاشیه اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران دیدار خواهد کرد.

دستیار رئیس‌جمهور روسیه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در روز ۹ اکتبر، پوتین با مسعود پزشکیان رئیس‌ جمهور ایران دیدار خواهد کرد