پیام پوتین برای رهبر انقلاب در دیدار با پزشکیان

رؤسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و اجلاس محیط‌زیستی دریای خزر در ترکمنستان، با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری ایران و روسیه در حاشیه اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و اجلاس محیط‌زیستی دریای خزر در ترکمنستان، با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، طرفین بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و استراتژیک در بخش‌های کلیدی از جمله انرژی، کشاورزی، حمل‌ونقل و تجارت تمرکز کردند.

در جریان این تبادل نظر، طرفین بر ضرورت تسریع در روند نهایی‌سازی و تکمیل پروژه‌های مشترک و همچنین عزم خود جهت گسترش ابعاد همکاری‌های همه‌جانبه در راستای منافع ملی دو کشور و ثبات منطقه‌ای تاکید کردند.

پوتین: سلام من را به رهبر ایران برسانید

رئیس جمهور روسیه با اشاره به افزایش ۲۱ درصدی مبادلات تجاری ایران و روسیه در سال ۲۰۲۵، گفت روند رشد روابط اقتصادی دو کشور در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه دارد. رئیس‌جمهور روسیه همچنین با اشاره به تحولات منطقه گفت مسکو می‌داند ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها تلاش‌های جدی انجام می‌دهد.

پوتین در ادامه از پزشکیان خواست سلام، آرزوی سلامتی و توفیق او را به رهبر ایران آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (دام ظله) ابلاغ کند و تأکید کرد روسیه آماده است برای کمک به ایران در مسیر حل‌وفصل درگیری‌های منطقه‌ای هر اقدامی را که بتواند انجام دهد.

تأکید پوتین بر آمادگی روسیه برای کمک به ایران و ادامه رشد روابط اقتصادی، نشان‌دهنده تداوم همکاری و حمایت سیاسی مسکو از تهران در شرایط پرتنش منطقه‌ای است.