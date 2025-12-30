میلی صفحه خبر لوگو بالا
جزئیات گفت‌وگوی تلفنی پزشکیان و پوتین

رئیس‌جمهور با تأکید بر سطح راهبردی مناسبات تهران–مسکو، تسریع در اجرای توافقات همکاری را اولویت اصلی روابط دو کشور دانست و بر ضرورت استمرار ارتباطات و پیگیری منظم پروژه‌های مشترک تأکید کرد.
جزئیات گفت‌وگوی تلفنی پزشکیان و پوتین

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران، عصر امروز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، در گفت‌وگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، ضمن تبادل نظر درباره آخرین وضعیت روابط دوجانبه به بررسی روند اجرای توافقات مشترک همکاری بویژه در حوزه‌های حمل‌ونقل، ترانزیت، انرژی و نیروگاه‌ها پرداخت.

رئیس جمهور در ادامه دیدار اخیر سران دو کشور در عشق‌آباد را بسیار سازنده و مثبت ارزیابی کرد و با تأکید بر اجرای دقیق و تسریع در پروژه‌های مشترک و استمرار ارتباطات مستمر، بر اهمیت عملیاتی‌سازی توافقات در همه زمینه‌های همکاری تأکید کرد.

رئیس‌جمهور ایران همچنین با تبریک سال نو میلادی به دولت و مردم روسیه، برای این کشور صلح، رفاه و پیشرفت پایدار در سال جدید آرزو کرد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز با ابراز خرسندی از سطح روابط راهبردی و مستحکم دو کشور، رشد 10 درصدی تجارت دوجانبه در 10 ماه نخست سال جاری را حائز اهمیت دانست و بر ادامه تقویت همکاری‌ها و تسریع در اجرای توافقات در تمامی حوزه‌های دوجانبه تأکید کرد.

رئیس‌جمهور روسیه تصریح کرد: در هر یک از توافقات و پروژه‌های مشترک، با جدیت و هماهنگی کامل با یکدیگر در حال پیگیری هستیم.

ولادیمیر پوتین همچنین اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را تاسف‌آور، مردود و محکوم خواند. 

در بخش دیگری از گفت‌وگو، رئیس‌جمهور روسیه با یادآوری جشن شب یلدا در ایران، این مناسبت ملی را نشانه پیروزی روشنایی بر تاریکی توصیف و آن را به ملت ایران تبریک گفت و بهترین آرزوهای خود را به رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت ایران تقدیم کرد.

دو طرف بر تداوم گفت‌وگوها و همکاری‌های مستمر، ارتقای سطح تعاملات اقتصادی و انرژی، و پیشبرد توافقات اجرایی در حوزه‌های ترانزیت، حمل‌ونقل و نیروگاهی تأکید و هماهنگی‌های هر چه بیشتر برای عملیاتی‌سازی پروژه‌های مشترک را مورد تأیید قرار دادند.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین روسیه
