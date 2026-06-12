پزشکیان به پوتین تبریک گفت

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در پیامی به آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تبریک فرارسیدن روز ملی این کشور، تصریح کرد: «اطمینان دارم شراکت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که طی سال گذشته در عرصه‌های مختلف منطقه‌ای و بین المللی به نمایش گذاشته شد، با همت و تلاش متقابل در همه زمینه‌ها گسترش یافته و در جهت منافع متقابل مردم دو کشور بیش از پیش توسعه و تعمیق می‌یابد.»

از سال ۱۹۹۲ هر ساله در ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) در روسیه جشن گرفته می‌شود. این روز یادآور تصویب اعلامیه حاکمیت دولتی جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه (RSFSR) در ۱۲ ژوئن ۱۹۹۰ است. تصویب این اعلامیه توسط اولین کنگره نمایندگان خلق آغاز اصلاحات قانون اساسی در کشور شوروی روسیه بود که به استقلال کامل در سال ۱۹۹۱ ختم شد.