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هشدارهای امنیتی آمریکا به اسرائیل رسید

در ادامه هشدارهای امنیتی آمریکا به اتباع این کشور درباره «احتمال تشدید تنش‌های پیش‌بینی نشده در خاورمیانه»، سفارت واشنگتن در قدس اشغالی هم در این باره هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۸۷۶۰۸
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هشدار آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سفارت آمریکا در رژیم صهیونیستی مانند سفارت واشنگتن در اردن و عراق گفت که احتمال تنش‌های پیش‌بینی نشده در منطقه غرب آسیا وجود دارد.

در هشدار امنیتی سفارت واشنگتن در قدس اشغالی همچنین آمده است: «با توجه به افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، فضای امنیتی همچنان پیچیده است.

در بیانیه این سفارتخانه شبیه به هشدار سفارت آمریکا در اردن و عراق درباره احتمال تشدید تنش‌های پیش‌بینی نشده به شهروندان آمریکایی اخطار داده است.

هشدار‌های سفارت‌های آمریکا در حالی صادر شده که از بامداد امروز گمانه‌زنی‌های رسانه‌های آمریکایی درباره «دستور دونالد ترامپ برای حمله جدید علیه ایران» تشدید شده است.

بر همین اساس، وال‌استریت ژورنال مدعی شد که این حمله ممکن است از اواخر هفته جاری میلادی (شنبه و یکشنبه) آغاز شود و چند روز ادامه یابد. این روزنامه ادعا کرد که هدف این عملیات، احیای فشار‌های نظامی گسترده برای وادار کردن به تسلیم و بازگرداندن ایران به میز مذاکرات است.

سفارت واشنگتن در قدس اشغالی همانند سفارت‌های آمریکا در اردن و عراق به آمریکایی‌ها درباره احتمال بسته شدن حریم هوایی منطقه هشدار داد.

در بیانیه این سفارت آمده است: «آمریکایی‌هایی که در حال حاضر در خاورمیانه هستند باید احتیاط و هوشیاری بیشتری به خرج دهند و برای لغو پروازها، بسته شدن دوره‌ای حریم هوایی و اختلالات احتمالی سفر آماده باشند. برخی از خطوط هوایی در منطقه، از سرگیری برنامه‌های پروازی قبلی را به تعویق انداخته‌اند؛ برخی دیگر برخی از مسیر‌ها را لغو کرده‌اند. آمریکایی‌های حاضر در منطقه باید در صورت تشدید تنش‌ها، عزیمت را در نظر بگیرند یا آماده عزیمت باشند.»

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