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سرلشکر حاتمی: دشمن در برابر ایران سرگردان است

فرمانده کل ارتش گفت: جنگ تحمیلی اخیر نشان داد صنعت دفاعی بومی کشور که محصول تدابیر حکیمانه امام و مقتدای شهید امت بود، به معنای واقعی کلمه حامی و پشتیبان رزمندگان عرصه نبرد بوده و خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۱۱
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سرلشکر حاتمی

به گزارش تابناک؛ مهرداد اخلاقی مدیرعامل سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با حضور در ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، با امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش دیدار و گفت‌وگو کرد.

سرلشکر حاتمی در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های مجاهدانه کارکنان متخصص، متعهد و انقلابی صنعت دفاعی کشور در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان، گفت: باوجود تلاش دشمنان برای متوقف ساختن زنجیره تولید تجهیزات و تسلیحات نظامی، مدیران و کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اراده‌ای راسخ و همتی جهادی و انقلابی، اجازه ندادند رویاهای دشمنان خبیث ایران اسلامی به واقعیت تبدیل شود و در بحرانی‌ترین شرایط تجاوز دشمن جنایتکار، خطوط تولید صنعت دفاعی لحظه‌ای از خدمت و تلاش بازنایستاد.

وی تصریح کرد: جنگ تحمیلی اخیر نشان داد صنعت دفاعی بومی کشور که محصول تدابیر حکیمانه امام و مقتدای شهید امت بود، به معنای واقعی کلمه حامی و پشتیبان رزمندگان عرصه نبرد بوده و خواهد بود.

سرلشکر حاتمی افزود: امروز با هدایت‌های مدبرانه فرمانده معظم کل قوا(مدظله العالی)، همت و مجاهدت نیروهای مسلح و حضور بصیرت‌مندانه ملت ایران در همه صحنه‌های انقلاب، تمامی محاسبات و اهداف دشمن با شکست مواجه شده است و دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی در برابر قدرت ملت بزرگ ایران با سرگردانی تاریخی مواجه شده‌اند و هر روز به یاوه‌گویی می‌پردازند.

وی، مهندس مهرداد اخلاقی را چهره‌ای شناخته‌شده، مجاهد، مجرب و انقلابی در عرصه صنعت دفاعی دانست و خاطرنشان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران، تلاش دارد هرچه بیشتر از ظرفیت‌های بالنده، پویا و مستعد صنعت دفاعی کشور برای قدرت‌افزایی و ارتقای توان رزمی و دفاعی خود بهره‌برداری کند.

آماده همکاری و تعامل با نیروهای چهارگانه ارتش هستیم

مهرداد اخلاقی مدیرعامل سازمان صنایع دفاع نیز در ادامه این دیدار، با قدردانی از همکاری و هم‌افزایی مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوره حضور وی در سازمان صنایع دفاع، اظهار کرد: سازمان صنایع دفاع و مجموعه صنعتی تحت مدیریت آن، آماده است با تمام ظرفیت و توان، همکاری و تعامل خود را با نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقای آمادگی‌های دفاعی و تأمین نیازمندی‌های نیروهای مسلح توسعه دهد.

وی ابراز امیدواری کرد: نیروهای مسلح مقتدر، همچنانکه تا امروز حماسه خلق کرده و دشمن زبون را در رسیدن به اهداف ننگین خود مأیوس کرده اند، هرچه زودتر به پیروزی نهایی که اخراج آمریکا از منطقه است، دست یابند.
منبع: روابط عمومی ارتش

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سرلشکر حاتمی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مهرداد اخلاقی ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جنگ تحمیلی جنگ رمضان
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