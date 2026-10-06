انگیزه سفر آنتونیو گوترش به پاکستان!

وزارت امور خارجه پاکستان از ورود آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل به اسلام‌آباد خبر داده و اهداف سفر او را اعلام کرد.

به گزارش تابناک؛ امروز سه‌شنبه، وزارت امور خارجه پاکستان در پیامی در حساب کاربری خود در ایکس اعلام کرد که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد امروز وارد اسلام‌آباد شد تا به دعوت محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه، سفری رسمی به پاکستان در بازه ۶ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۶ انجام دهد.

نیبل منیر، سرپرست وزارت امور خارجه، از دبیرکل استقبال کرده است.

طبق بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه پاکستان پیشتر درباره سفر گوترش صادر کرده بود، گوترش در جریان این سفر با رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر امور خارجه، رئیس ستاد نیروهای مسلح و رئیس ستاد ارتش پاکستان دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

دبیرکل سازمان ملل همچنین از ستاد گروه ناظران نظامی سازمان ملل متحد در هند و پاکستان بازدید خواهد کرد و در جلسه توجیهی سازمان مدیریت بلایای ملی پاکستان نیز شرکت می‌کند.

طبق اعلام اسلام‌آباد، دبیرکل سازمان ملل متحد در جریان این سفر دیدارها و برنامه‌های دیگری نیز خواهد داشت که طی آن به تلاش‌های پاکستان برای تقویت چندجانبه‌گرایی و صلح و امنیت بین‌المللی، همچنین پیشرفت‌های این کشور در زمینه آمادگی برای بلایا و هشدار زودهنگام پرداخته خواهد شد.

وزارت خارجه پاکستان اشاره کرد که سفر دبیرکل سازمان ملل فرصت مهمی برای تاکید دوباره بر همکاری دیرینه پاکستان با سازمان ملل و تبادل نظر درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم خواهد کرد.

این بیانیه می‌افزاید: سفر پیش‌رو، حمایت تزلزل‌ناپذیر پاکستان از چندجانبه‌گرایی با محوریت سازمان ملل متحد و تعهد پایدار این کشور به اهداف و اصول منشور سازمان ملل را بازتاب می‌دهد.

علاوه بر این، رسانه‌های پاکستانی و افغانستانی، از جمله خبرگزاری صدای افغان گزارش دادند که یکی از محورهای اصلی این سفر، بررسی نقش پاکستان در تلاش‌های دیپلماتیک در مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین حمایت اسلام‌آباد از مذاکرات میان دو طرف خواهد بود.

این رسانه با استناد به اطلاعیه سازمان ملل نوشته گوترش درباره نقش میانجیگرانه پاکستان و آنچه «نقش سازنده» این کشور در حمایت از مذاکرات ایران و آمریکا خوانده شده، گفت‌وگو خواهد کرد.

منبع: ایسنا