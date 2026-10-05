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در دیدار قالیباف و وزیر خارجه ارمنستان چه گذشت؟

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار وزیر امور خارجه ارمنستان، با تاکید بر ضرورت توسعه و استحکام روابط دوجانبه تهران و ایروان، گفت: جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان می توانند با تبادل نظر درباره مسائل دوجانبه و منطقه ای در قفقاز در آن نقش آفرینی سازنده داشته باشند.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۴۰
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قالیباف

به گزارش تابناک، آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان بعدازظهر امروز (دوشنبه ۱۳مهرماه) با دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار، با تقدیر از مواضع و اقدامات مردم و دولت ارمنستان در همراهی با جمهوری اسلامی ایران در ایام جنگ اخیر و پس از آن گفت: این همراهی از جانب یک ملت همسایه خاطره خوبی در ذهن ها باقی گذاشت.

وی با تبریک برگزاری موفق انتخابات در ارمنستان و تشکیل مجلس و دولت جدید در ایروان، اظهار کرد: سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران، توسعه و استحکام روابط با کشورهای همسایه در سطوح عملیاتی و راهبردی است؛ و بدون شک، ارمنستان یکی از فرصت های توسعه روابط با کشورمان محسوب می شود.

در این راستا قالیباف ابراز امیدواری کرد که به زودی معاهده همکاری راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان نهایی شود.  

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علاوه بر روابط دوجانبه، موضوعات منطقه ای در قفقاز، از جمله مسیرهای مواصلاتی وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان می توانند در مورد آن گفتگو کنند.

وی با تاکید بر اینکه اکنون بیش از هر زمان دیگری منطقه قفقاز نیازمند آرامش است و این امر باید با تحکیم مرزهای رسمی باشد، افزود: تجربه نشان داده که دخالت قدرت های فرامنطقه‌ای می تواند موجب ناامنی شود. به عنوان مثال در منطقه خلیج فارس مشاهده می شود که قدرت های خارجی آمدند و برخی کشورها تصور کردند که این حضور می تواند برایشان امنیت زا باشد اما دستاوردی آن ناامنی بود. این قدرتها صرفا به  ظرفیت ها و امکانات کشورهای منطقه طمع دارند و منافع خودشان را دنبال می کنند.  

قالیباف گفت: امیدواریم تبادل نظر و همکاری های پایدار و روبه جلو دو کشور در عرصه سیاسی و اقتصادی، به ایجاد فرصت ها در زمینه های ترانزیت، انرژی و سایر موضوعات کمک کند و موثر باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر غیرقابل اعتماد بودن آمریکایی ها در موضوعات‌ مختلف، خاطرنشان کرد: آمریکایی ها در عرصه نظامی در مقابل جمهوری اسلامی ایران به هیچ یک از اهدافشان نرسیدند و شکست خوردند و در حوزه سیاسی نیز در اجرای تفاهم نامه بدعهدی کردند و در این عرصه نیز ضربه دیگری به اعتبار خودشان زدند.

بر اساس این گزارش، آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان نیز در این دیدار روابط کشورش با جمهوری اسلامی ایران را راهبردی دانست و گفت: همکاری های دولت های دو کشور موجب مستحکم تر شدن این امر می شود.

وی اظهار کرد: دوستی ها و روابط پایدار از میان همراهی کردن در میان مشکلات حاصل می شود؛ در واقع دوستی در روزهای سخت موجب مستحکم تر شدن روابط می شود.

میرزویان ادامه داد: کشورهای منطقه دارای امکانات بی نظیری در حوزه حمل و نقل، انرژی، زیرساخت و غیره هستند لذا باید همکاری هایمان را گسترش و توسعه دهیم. به همین جهت ارمنستان درصدد توسعه خطوط مواصلاتی خود با همسایگان است.

وزیر امور خارجه ارمنستان با تاکید بر اینکه کشورش اجازه نخواهد داد که از خاک این کشور اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شود، تصریح کرد: تاکید جمهوری اسلامی ایران بر اصل تغییرناپذیری مرزهای کشورهای منطقه برای ما بسیار مهم است./

منبع: خانه ملت

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محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ارمنستان وزیر خارجه ارمنستان قفقاز
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