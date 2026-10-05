مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با توجه به احتمال وقوع بارش‌های شدید و ناگهانی، طوفان، تغییرات دمایی، یخبندان و بارش برف در ماه‌های پیش رو، دستگاه‌های امدادی باید آمادگی کامل داشته باشند و برنامه‌های عملیاتی خود را متناسب با شرایط احتمالی به‌روزرسانی کنند.

به گزارش تابناک، فرزاد دادخواه، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان امروز دوشنبه در نشست هم‌اندیشی و هماهنگی دستگاه‌های امداد جاده‌ای طرح راهداری زمستانی ۱۴۰۵ اظهار کرد: حضور مجموعه‌ای از دستگاه‌هایی که با جاده و مسائل آن به‌صورت مستقیم درگیر هستند، فرصت ارزشمندی برای انتقال تجربه، شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای عملیاتی است.

وی افزود: شاید مردم گاهی از شرایط و محدودیت‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان اطلاع نداشته باشند و تصور کنند همه امکانات و نیروها در اختیار است، درحالی‌که بخش قابل‌توجهی از این مجموعه‌ها با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند و با وجود این محدودیت‌ها، خدمت‌رسانی در سطح استان ادامه دارد.

دادخواه با تأکید بر ضرورت استمرار تعامل میان دستگاه‌های امدادی گفت: ارتباط میان پلیس، راهداری، اورژانس و هلال‌احمر در استان اصفهان باید به‌عنوان یک الگو تقویت شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود یک اتاق فکر تخصصی و عملیاتی با حضور نیروها و کارشناسان دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود تا مسائل و پیشنهادهای تخصصی در آن مطرح و بررسی شود.

وی تأکید کرد: این اتاق فکر باید ماهیت تخصصی و عملیاتی داشته باشد و صرفاً به امور عمومی محدود نشود؛ بلکه مسائل تخصصی حوزه‌های مختلف، از راهداری و ماشین‌آلات گرفته تا امدادرسانی و مدیریت حوادث، در آن بررسی شود و دستگاه‌ها بتوانند پیشنهادهای خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

بیش از ۹۴ هزار مأموریت ترافیکی اورژانس اصفهان در نیمه نخست سال

علی نصیری، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان، در این نشست اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، یک میلیون و ۳۱ هزار و ۷۰۸ تماس با سامانه ۱۱۵ اورژانس استان اصفهان ثبت شده است.

وی افزود: در این مدت، در مجموع ۳۱۳ هزار و ۹۵۳ مأموریت توسط نیروهای اورژانس استان در حوزه‌های شهری و جاده‌ای انجام شده که از این تعداد، ۹۴ هزار و ۷۴۳ مأموریت مربوط به حوادث ترافیکی و تصادفات بوده است.

نصیری با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های امدادی در طرح راهداری زمستانی بیان کرد: یکی از مسائل مهم برای اورژانس، باز بودن مسیرهای امدادرسانی است تا نیروهای عملیاتی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن خود را به محل حادثه برسانند.

وی افزود: بخش زیادی از مشکلاتی که در حوزه تردد و امدادرسانی از سوی پلیس‌راه مطرح می‌شود، برای اورژانس نیز مشترک است و رفع نقاط حادثه‌خیز و تسهیل تردد در محورهای جاده‌ای می‌تواند زمان رسیدن نیروهای امدادی به صحنه حادثه را کاهش دهد.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی، رئیس پلیس‌راه استان اصفهان نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی در طول سال گذشته و به‌ویژه در طرح راهداری زمستانی، نقش مؤثری در مدیریت حوادث جاده‌ای داشته است.



وی با تأکید بر ضرورت تقویت هماهنگی با فرمانداری‌ها افزود: لازم است فرمانداری‌های شهرستان‌ها در موضوعات مرتبط با طرح زمستانی و مدیریت حوادث جاده‌ای، هماهنگی و همراهی بیشتری با دستگاه‌های امدادی داشته باشند تا در زمان وقوع حوادث، فرایند امدادرسانی با سرعت بیشتری انجام شود.

میرزایی با اشاره به مشکلات ناشی از واژگونی خودروهای سوخت‌رسان در محورهای مواصلاتی، تصریح کرد: در چنین حوادثی گاهی نیروهای پلیس، راهداری، اورژانس و هلال‌احمر ساعت‌ها در محل حادثه حضور دارند و به دلیل نبود امکانات لازم برای انتقال یا جمع‌آوری خودرو، عملیات امدادرسانی طولانی می‌شود؛ بنابراین لازم است برای این موضوع پیش‌بینی و تدبیر مناسبی صورت گیرد.

وی با اشاره به اهمیت زمان در عملیات زمستانی خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات پلیس‌راه، اعزام به‌موقع تیم‌های راهداری به سطح محورها، به‌ویژه هنگام آغاز بارش برف است.

رئیس پلیس‌راه استان اصفهان بر ضرورت توجه ویژه به محورهای شهرستان نایین و محدوده کوهپایه تأکید کرد و افزود: برخی گردنه‌ها و محورهای این مناطق در فصل زمستان با مشکلات ناشی از یخ‌زدگی و بارش برف مواجه هستند و لازم است اقدامات پیشگیرانه پیش از آغاز بارش‌ها انجام شود.

توجه ویژه به محورهای برف‌گیر و یخ‌گیر

میرزایی محور موته ـ گلپایگان را یکی از محورهای نیازمند توجه ویژه دانست و افزود: اگرچه این محور از نظر تقسیم‌بندی ممکن است فرعی محسوب شود، اما برای شهرستان‌های غرب استان و شهرستان گلپایگان اهمیت زیادی دارد و در زمان بارندگی و لغزندگی، شاهد افزایش حوادث در آن هستیم.

تأکید بر کنترل فنی ناوگان حمل‌ونقل مسافری

رئیس پلیس‌راه استان اصفهان بر ضرورت کنترل دقیق ناوگان حمل‌ونقل عمومی و مسافری تأکید کرد و گفت: مدیران فنی باید وضعیت فنی اتوبوس‌ها و سایر وسایل نقلیه مسافربری را به‌صورت دقیق کنترل کنند و از حمل بار نامتعارف یا بارهایی که موجب برهم‌خوردن تعادل وسیله نقلیه می‌شود، جلوگیری شود.

آمادگی برای بارش‌های شدید و ناگهانی

منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در این نشست گفت: باتوجه‌به احتمال وقوع بارش‌های شدید و ناگهانی، طوفان، تغییرات دمایی، یخبندان و بارش برف در ماه‌های پیش رو، دستگاه‌های امدادی باید آمادگی کامل داشته باشند و برنامه‌های عملیاتی خود را متناسب با شرایط احتمالی به‌روزرسانی کنند.



وی با اشاره به اهمیت شناسایی نقاط حادثه‌خیز پیش از آغاز بارش‌ها، خاطرنشان کرد: اگر در یک مقطع جاده‌ای نیاز به اصلاح شیب، نصب تابلو، بهسازی حاشیه راه، تأمین تجهیزات یا اقدامات مهندسی وجود دارد، باید پیش از وقوع حادثه برای آن تصمیم‌گیری و اقدام شود.

ضرورت تقویت هماهنگی دستگاه‌های امدادی

بمانعلی یوسفی کجانی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان، با اشاره به حادثه‌خیز بودن استان اظهار کرد: مدیریت حوادث جاده‌ای در استان تنها از عهده چهار یا پنج دستگاه خارج است و لازم است سایر سازمان‌ها نیز در این زمینه وارد عمل شوند.

وی با اشاره به تجربه محورهای غرب استان گفت: در زمان بسته‌شدن مسیرها، برخی اماکن مانند مساجد می‌توانند به‌عنوان محل اسکان اضطراری مورداستفاده قرار گیرند و لازم است برای باز بودن این اماکن تا صبح و تعیین متولی آنها، از قبل برنامه‌ریزی شود.

منبع: فارس