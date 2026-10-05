به گزارش تابناک، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد: هر خطای محاسباتی دشمن در برابر ایران، شکست سنگینی برایش رقم زده است؛ خطای بعدی، جبهه‌های تازه و غافلگیری‌های بزرگ‌تر را در پی خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: با رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب، همراهی ملت تاریخ‌ساز و هماهنگی همه ارکان نظام، ایران مقتدرانه از این شرایط پیچیده عبور خواهد کرد.