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کارولین لویت به شبکه خبری محبوب ترامپ پیوست

کارولین لیویت پس از خروج از کاخ سفید، قرار است به‌عنوان تحلیلگر در برنامه‌های خبری و تحلیلی فاکس نیوز فعالیت کند.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۳۱
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کارولین لویت

به گزارش تابناک به نقل از نیویورک‌تایمز، کارولین لیویت، سخنگوی سابق کاخ سفید، به‌عنوان تحلیلگر تلویزیونی به شبکه فاکس نیوز می‌پیوندد؛ این شبکه امروز این خبر را اعلام کرد.

لیویت ۲۹ ساله که به‌عنوان سخنگوی ارشد دونالد ترامپ فعالیت می‌کرد، در ماه اوت از سمت خود کناره‌گیری کرد و قرار است از اول نوامبر (ماه آینده) فعالیت خود را در این شبکه تلویزیونی آغاز کند.

انتظار می‌رود لیویت در هر دو بخش خبری و برنامه‌های تحلیلی فاکس نیوز حضور داشته باشد.

بنا بر این گزارش، لیویت پس از تولد دومین فرزندش واشنگتن را ترک کرده و اکنون به همراه خانواده‌اش در ایالت نیوهمپشر زندگی می‌کند. او پیش‌تر درباره دلیل خروجش از کاخ سفید گفته بود که می‌خواهد زمان بیشتری را با فرزندانش سپری کند.

لیویت، دومین سخنگوی سابق کاخ سفید در دولت ترامپ است که به فاکس نیوز می‌پیوندد؛ پیش از او کیلی مک‌انانی به این شبکه پیوسته بود.

 

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