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دردسر گزارش تلفات آمریکا در بندر شعیبه کویت

پرونده تلفات آمریکا در کویت به‌دلیل پاسخ ایران به یک دردسر جدید برای ارتش آمریکا تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۲۹
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پایگاه آمریکایی

به گزارش تابناک، گزارش تحقیقی آسوشیتدپرس درباره حمله پهپادی ایران به مواضع نیرو‌های آمریکایی در بندر شعیبه کویت، پرسش‌های جدی درباره نحوه ارزیابی تهدید، تصمیم فرماندهان و روند رسیدگی پزشکی به مجروحان مطرح کرده است.

در این حمله که ۱ مارس ۲۰۲۶، یک روز پس از آغاز جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، انجام شد، ۶ سرباز آمریکایی کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند و به‌گفته آسوشیتدپرس؛ این مرگبارترین حمله علیه نیرو‌های آمریکایی در جریان این جنگ بوده است.

بر اساس گفت‌و‌گو‌های آسوشیتدپرس با ۱۳ نظامی، از جمله افسران مسئول، برخی فرماندهان پیش از انتقال نیرو‌ها به بندر شعیبه درباره آسیب‌پذیری این منطقه در برابر حملات پهپادی هشدار دریافت کرده بودند. این بندر حدود ۱۰۴ کیلومتر با مرز ایران فاصله داشت و از سامانه پدافندی مناسبی برای مقابله با پهپاد‌های کوچک برخوردار نبود، با این حال، انتقال مرکز عملیات لجستیکی به این محل انجام شد. برخی نظامیان می‌گویند حتی شب پیش از حمله، پهپاد‌های کوچک در اطراف بندر مشاهده شده بودند.

حدود ۲۰ دقیقه پس از اعلام وضعیت «امن»، یک پهپاد ایرانی سقف مرکز عملیات را شکافت و منفجر شد. شماری از مجروحان نیز پس از حمله از تأخیر در دریافت خدمات پزشکی و مشکلات بوروکراتیک در روند درمان و انتقال خود انتقاد کرده‌اند.

ارتش آمریکا تحقیقات درباره این حمله را در ژوئن به پایان رسانده است، اما گزارش آن هنوز منتشر نشده است. ارتش و پنتاگون نیز از اظهارنظر درباره جزئیات تحقیقات خودداری کرده‌اند و گفته‌اند ابتدا باید خانواده‌های قربانیان در جریان نتایج رسمی قرار گیرند. خانواده‌های کشته‌شدگان خواستار شفاف‌سازی درباره تصمیم انتقال نیرو‌ها و پاسخگویی احتمالی فرماندهان هستند.

منبع: تسنیم

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