اعتراف آمریکا به زخمیشدن ۱۳ نظامی در حملات ایران
در حالی که موشکها و پهپادهای ایرانی، هر روز پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه را آماج حملات خود قرار میدهند، وزارت جنگ آمریکا همچنان سیاست سانسور و محدود منتشر کردن تعداد تلفات نظامیان خود را تغییر نداده است.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس، شبکه خبری فاکسنیوز روز شنبه به نقل از مقامات آمریکایی خبر داد که طی روزهای اخیر و از آغاز حملات ایران به پایگاههای آمریکا در کویت، بحرین و اردن، دست کم ۱۳ نظامی آمریکایی مجروح شدهاند.
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) به طور معمول با هدف حفظ روحیه نظامیان آمریکایی و در راستای سیاست سانسور، به طور معمول تعداد تلفات نظامیان را به صورت قطرهچکانی اعلام میکند.
شبکه خبری فاکسنیوز گزارش داد که طی روزهای اخیر دست کم سه پرواز برای انتقال مجروحان آمریکایی از منطقه انجام شده است.
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