اعتراف رسانه غربی به شمار مجروحان جنگی آمریکا

یک مقام آمریکایی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که شمار نیروهای آمریکایی زخمی‌شده در جنگ با ایران اکنون به بیش از ۵۰۰ نفر رسیده است.

این رقم از آمار رسمی منتشرشده از سوی پنتاگون در سامانه تحلیل تلفات دفاعی نیز بالاتر است؛ سامانه‌ای که در حال حاضر ۴۸۲ مجروح را ثبت کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این مقام آمریکایی که به دلیل نداشتن مجوز برای گفت‌وگو با رسانه‌ها نخواست نامش فاش شود، توضیح داد که این سامانه با تاخیر قابل‌ توجهی اطلاعات مربوط به مجروحان را ثبت و منتشر می‌کند.

او در ادامه مدعی شد که این تاخیر ناشی از نحوه طراحی و عملکرد سامانه است و اقدامی عمدی برای پنهان کردن آمار مجروحان نیست.

