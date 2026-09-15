اظهارات عراقچی دبراره تلفات واقعی نیروهای آمریکایی

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به ادعاهای بی‌اساس مقامات آمریکایی مبنی بر بی‌دفاعی ایران در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

ادعا: ایران بی‌دفاع است.

واقعیت: صدها پایگاه و تأسیسات نظامی آمریکا در هم کوبیده شده و ده‌ها فروند هواپیمای آمریکایی به آتش کشیده شده‌اند. (منبع: پنتاگون)

این فقط مشتی از خروار است!

در زمان مناسب میزان واقعی تلفات نیروهای آمریکایی را افشا خواهیم کرد.

و روسیاهی برای آنها که به دروغ ادعا می‌کنند ایران بی‌دفاع است خواهد ماند!