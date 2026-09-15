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اظهارات عراقچی دبراره تلفات واقعی نیروهای آمریکایی

 وزیر امور خارجه گفت: در زمان مناسب میزان واقعی تلفات نیروهای آمریکایی را افشا خواهیم کرد
کد خبر: ۱۳۹۴۵۳۶
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عباس عراقچی

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به ادعاهای بی‌اساس مقامات  آمریکایی مبنی بر بی‌دفاعی ایران در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

ادعا: ایران بی‌دفاع است.

واقعیت: صدها پایگاه و تأسیسات نظامی آمریکا در هم کوبیده شده و ده‌ها فروند هواپیمای آمریکایی به آتش کشیده شده‌اند. (منبع: پنتاگون)

این فقط مشتی از خروار است!

در زمان مناسب میزان واقعی تلفات نیروهای آمریکایی را افشا خواهیم کرد. 

و روسیاهی برای آنها که به دروغ ادعا می‌کنند ایران بی‌دفاع است خواهد ماند!

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عباس عراقچی وزیر امور خارحه آمریکا ایران جنگ ارتش آمریکا تلفات
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