اظهارات عراقچی دبراره تلفات واقعی نیروهای آمریکایی
وزیر امور خارجه گفت: در زمان مناسب میزان واقعی تلفات نیروهای آمریکایی را افشا خواهیم کرد
کد خبر: ۱۳۹۴۵۳۶| |
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به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به ادعاهای بیاساس مقامات آمریکایی مبنی بر بیدفاعی ایران در پیامی در شبکه ایکس نوشت:
ادعا: ایران بیدفاع است.
واقعیت: صدها پایگاه و تأسیسات نظامی آمریکا در هم کوبیده شده و دهها فروند هواپیمای آمریکایی به آتش کشیده شدهاند. (منبع: پنتاگون)
این فقط مشتی از خروار است!
در زمان مناسب میزان واقعی تلفات نیروهای آمریکایی را افشا خواهیم کرد.
و روسیاهی برای آنها که به دروغ ادعا میکنند ایران بیدفاع است خواهد ماند!
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