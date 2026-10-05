مهرداد اخلاقی؛ گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت دفاع کیست؟

مهرداد اخلاقی، گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت دفاع، مدیری باسابقه در صنایع دفاعی و هوافضایی است که نامش در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا نیز قرار دارد.

به گزارش تابناک؛ مهرداد اخلاقی گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح است؛ مدیری باسابقه در صنایع دفاعی و هوافضایی ایران که نامش در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا نیز ثبت شده است.

مهرداد اخلاقی از مدیرانی است که بخش قابل توجهی از سابقه کاری خود را در ساختار صنایع دفاعی و هوافضایی کشور سپری کرده است. نام او به‌ویژه با سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع گره خورده؛ مجموعه‌ای که سال‌ها در حوزه صنایع دفاعی و هوافضایی کشور فعالیت داشته است.

سابقه فعالیت در صنایع هوافضایی

بر اساس گزارش رسانه‌ها از مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع در ۲۱ آبان ۱۳۹۳، حسین دهقان، وزیر وقت دفاع، در این مراسم از انتصاب مهرداد اخلاقی به‌عنوان مدیرعامل سازمان صنایع هوافضا خبر داد.

دهقان در این مراسم با اشاره به سوابق اخلاقی اعلام کرده بود که او تجربه فعالیت در سازمان هوافضا و صنایع تابعه را از پایین‌ترین سطوح تا عالی‌ترین سطح مدیریتی به دست آورده است.

این سابقه نشان می‌دهد که فعالیت مدیریتی اخلاقی در ساختار صنایع دفاعی و هوافضایی کشور به سال‌ها پیش بازمی‌گردد و او پیش از مطرح شدن به‌عنوان گزینه وزارت دفاع، مسئولیت‌هایی در سطوح مختلف این مجموعه داشته است.

نام اخلاقی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا

نام مهرداد اخلاقی در اسناد رسمی تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز دیده می‌شود.

بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، نام او با تاریخ تولد ۱۰ سپتامبر ۱۹۵۸ و تابعیت ایرانی ثبت شده و از وی به‌عنوان مدیر سازمان صنایع دفاع (DIO) و سازمان صنایع هوافضا (AIO) نام برده شده است.

در این اسناد، سازمان صنایع دفاع و سازمان صنایع هوافضا در ارتباط با توانمندی‌های تولیدی و فنی نیرو‌های مسلح ایران و حوزه‌های موشکی و پهپادی معرفی شده‌اند.

سابقه تحریم در آمریکا

سابقه تحریم اخلاقی به اتحادیه اروپا محدود نمی‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در سال ۲۰۰۷ نام «مهرداد اخلاقی» را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

در مجموع، آنچه بیش از همه در سوابق حرفه‌ای اخلاقی برجسته است، حضور طولانی‌مدت او در ساختار مدیریتی صنایع دفاعی و هوافضایی کشور است؛ سابقه‌ای که اکنون با مطرح شدن نام او به‌عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت دفاع، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.