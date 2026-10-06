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زمان جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی دفاع

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دو هفته آینده در مجلس برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۰۱
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علیرضا سلیمی

به گزارش تابناک، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه رأی اعتماد به مهرداد اخلاقی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دو هفته آینده برگزار خواهد شد.

نماینده مردم «تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر» در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان هفته آینده برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود خواهند رفت و هفته پس از آن جلسات مجلس برگزار خواهد شد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس اظهار داشت: بر همین اساس، جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی دفاع یکشنبه بیست‌وششم و یا سه‌شنبه بیست‌وهشتم مهرماه برگزار خواهد شد.

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علیرضا سلیمی مجلس وزیر دفاع رای اعتماد مهرداد اخلاقی معرفی وزیر
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