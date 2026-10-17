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دیدار وزیر پیشنهادی دفاع با سردار رادان

ظرفیت‌های همکاری میان وزارت دفاع و فرماندهی انتظامی کشور در زمینه طراحی و تأمین تجهیزات تخصصی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ارتقای توانمندی‌های فنی و عملیاتی در دیدار وزیر پیشنهادی دفاع و فرمانده کل انتظامی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۹۷
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وزیر پشنهادی دفاع

به گزارش تابناک، مهندس مهرداد اخلاقی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، راهکارهای تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه تأمین تجهیزات، توسعه فناوری‌های مورد نیاز و ارتقای ظرفیت‌های پشتیبانی از مأموریت‌های انتظامی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ظرفیت‌های همکاری میان وزارت دفاع و فرماندهی انتظامی کشور در زمینه طراحی و تأمین تجهیزات تخصصی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ارتقای توانمندی‌های فنی و عملیاتی، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

طرفین با اشاره به گستردگی و تنوع مأموریت‌های فرماندهی انتظامی در برقراری نظم و امنیت عمومی، پشتیبانی تجهیزاتی متناسب با نیازهای عملیاتی و دسترسی به فناوری‌های کارآمد را از موضوعات مهم در تعامل و همکاری میان دو مجموعه برشمردند.

همچنین در این نشست بر اهمیت شناخت دقیق نیازهای میدانی، استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و مجموعه‌های فناور داخلی و تقویت ارتباط میان نیازهای عملیاتی و توان طراحی و تولید تجهیزات در داخل کشور تأکید شد.

سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به شناخت عمیق مهرداد اخلاقی کتابچی وزیر پیشنهادی، از نیازها و اقتضائات نیروهای مسلح و فراجا، حضور وی در وزارت دفاع را فرصتی ارزشمند ارزیابی کرد و گفت: مهندس اخلاقی شخصیتی برنامه‌ریز، پیگیر و عمل‌گراست و نقش او در تقویت و تجهیز فراجا در حوزه رزم زمینی و تجهیزات مرزبانی در دوران فعالیت در سازمان صنایع دفاع (ساصد)، چشمگیر و قابل توجه بوده است.

اخلاقی کتابچی نیز با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی و صنعتی وزارت دفاع، بر ضرورت بهره‌گیری از توان مهندسی کشور برای پاسخ‌گویی به نیازهای تجهیزاتی فرماندهی انتظامی و توسعه همکاری در حوزه فناوری‌های مورد نیاز این مجموعه تأکید کرد.

وی همچنین توسعه راهکارهای متناسب با نیازهای روزافزون انتظامی، ارتقای کیفیت تجهیزات و استفاده از ظرفیت‌های تولید داخل را از زمینه‌های قابل پیگیری برای تقویت همکاری میان وزارت دفاع و فرماندهی انتظامی کشور دانست.

منبع: ایسنا

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مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی
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