«ازکی سرمایه»، بازوی خدمات مالی گروه ازکی، با دریافت مجوز عاملیت تأمین مالی جمعی از فرابورس ایران، پلتفرم «ازکی‌کراد» را راه‌اندازی کرد. هدف این پلتفرم در سال نخست فعالیت، کسب سهم ۵ درصدی از بازار تأمین مالی جمعی کشور عنوان شده است.

پلتفرم «ازکی‌کراد» در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ مجوز فعالیت خود را به‌عنوان عامل تأمین مالی جمعی از شرکت فرابورس ایران دریافت کرد. با این مجوز، شرکت‌های تولیدی و خدماتی می‌توانند برای طرح‌های مشخص خود، از طریق این پلتفرم و با مشارکت عموم سرمایه‌گذاران منابع مالی جذب کنند.

پاسخی به محدودیت دسترسی بنگاه‌ها به منابع بانکی

محمدرضا خانکی، رئیس هیئت‌مدیره «ازکی سرمایه»، درباره دلیل ورود این مجموعه به حوزه تأمین مالی جمعی گفت: «در ماه‌های گذشته شمار زیادی از شرکت‌های شناخته‌شده برای تأمین سرمایه در گردش به ما مراجعه کردند. دسترسی بنگاه‌های متوسط به منابع بانکی محدود شده و تأمین مالی جمعی یکی از معدود مسیرهای شفاف و تحت نظارت است که می‌تواند این خلأ را پر کند. ما تصمیم گرفتیم به‌جای واسطه‌گری، خودمان این زیرساخت را بسازیم.»

به گفته او، سیاست ازکی‌کراد پذیرش طرح‌های شرکت‌های شناخته‌شده و دارای سابقه عملیاتی روشن است. ارزیابی متقاضیان بر اساس معیارهای مدون، در کمیته سرمایه‌گذاری این پلتفرم انجام می‌شود و بررسی صورت‌های مالی، سابقه اعتباری، توجیه‌پذیری طرح و ساختار وثایق را در بر می‌گیرد.

اولویت با صنایع غذایی، دارو، قطعه‌سازی و فناوری

بر اساس برنامه اجرایی ازکی‌کراد، صنایع غذایی، دارو، قطعه‌سازی و فناوری در اولویت پذیرش طرح‌ها قرار دارند. طرح‌های تأمین مالی از طریق وب‌سایت azkicrowd.com و اپلیکیشن ازکی سرمایه در دسترس سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. شرکت‌های متقاضی تأمین مالی نیز می‌توانند با مراجعه به بخش «درخواست سرمایه» در وب‌سایت ازکی‌کراد، مشخصات خود را ثبت کنند تا کارشناسان این پلتفرم با آن‌ها تماس بگیرند.

بازار ثانویه؛ حلقه گمشده تأمین مالی جمعی

ازکی سرمایه در کنار آغاز فعالیت عملیاتی، توسعه ابزارهای بازار تأمین مالی جمعی را نیز دنبال می‌کند. محور اصلی این برنامه، ایجاد سازوکار بازار ثانویه برای گواهی‌های تأمین مالی جمعی است.

خانکی در این باره توضیح داد: «نبود نقدشوندگی یکی از موانع جدی رشد این بازار است. سرمایه‌گذار امروز باید تا پایان دوره طرح منتظر بماند و همین موضوع هزینه تأمین مالی را برای شرکت‌ها بالا نگه می‌دارد. اگر بازار ثانویه شکل بگیرد، هم دامنه مشارکت سرمایه‌گذاران گسترده‌تر می‌شود و هم نرخ تأمین مالی برای بنگاه‌ها منطقی‌تر خواهد شد.»

ازکی سرمایه با اتکا به تجربه خود در بازار سرمایه و کسب‌وکارهای پلتفرمی، توسعه ابزارهای این بازار را بخشی از برنامه بلندمدت خود اعلام کرده است.

ازکی سرمایه بازوی سرمایه‌گذاری گروه ازکی است و در حوزه‌های خرید آنلاین طلا و نقره، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خرید اقساطی طلا و تأمین مالی جمعی فعالیت می‌کند. گروه ازکی از مجموعه‌های فعال در حوزه فناوری‌های مالی و بیمه آنلاین کشور است که با سرمایه‌گذاری گروه صنعتی ماموت توسعه یافته است.