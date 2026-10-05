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خبر امیدوارکننده درباره پروازهای عمان و آذربایجان

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از دریافت سیگنال‌هایی برای ازسرگیری پروازها به عمان و جمهوری آذربایجان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۰۷
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پرواز

به گزارش تابناک؛ رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از دریافت سیگنال‌هایی برای ازسرگیری پروازها به عمان و جمهوری آذربایجان خبر داد.

رایزنی‌ها برای ازسرگیری این پروازها به‌صورت گسترده در حال انجام است و سازمان هواپیمایی کشوری نیز موضوع را از طریق مجاری مربوطه و با همکاری وزارت امور خارجه پیگیری می‌کند.

پس از تحریم‌های اخیر، برخی کشورها پروازها را متوقف کردند که سازمان هواپیمایی کشوری به‌صورت مکتوب از آنها خواسته است دلیل قطع پروازها را رسماً اعلام کنند.

منبع: تسنیم

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پرواز سازمان هواپیمایی کشور عمان آذربایجان
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