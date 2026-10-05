اعترافات دو محکوم به اعدام در جنایت اصفهان

با اجرای حکم اعدام دو محکوم پرونده جنایت اصفهان، جزئیات اظهارات و اعترافات آنان در جریان تحقیقات قضایی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش تابناک؛ اعترافات دو محکوم به اعدام در پرونده جنایت اصفهان، بخش‌هایی از جزئیات این حادثه و نقش آنان در وقایع منجر به شهادت مأموران نیروی انتظامی را روایت می‌کند.

شاهد عینی گفته است علیرضا و ابوالفضل به سمت مأمور دیگر رفتند و لباس‌هایش را درآوردند. او را می‌زدند و به سمت فضای سبز کشاندند.

کلاه و لباس مأمور را علیرضا پرت کرد آن طرف و تلفن مأمور را که داشت زنگ می‌خورد برداشت و جواب داد.

بعد برگشت سمت فضای سبز به طرف مأمور و بنزین تو همان بطری و توی یقه‌اش بود که یک مرتبه آتش بلند شد. صدای جیغ مأمور که زنده آتش زدند می‌آمد.»

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متهمان دیگر و شاهدان عینی دیگر روایت‌های مشابهی را از جنایت خانواده سپاهی در میدان علیخانی اصفهان بازگو کرده‌اند.

یک متهم که در صحنه حاضر بوده است اینگونه عنوان می‌کند: ابوالفضل سپاهی وسط خیابان آتش درست کرده بود. علیرضا، پسرعموی ابوالفضل، با خواهرش بود که او شیپور می‌زد. ماشین‌ها را با پرتاب سنگ تخریب می‌کردند. ابوالفضل ترقه و کوکتل پرتاب می‌کرد.

ابوالفضل و علیرضا سپاهی هر کدام یک بار مأمور را گرفتند و کشیدند، بردند داخل میدان و ... (در این قسمت اظهاراتی عنوان می‌شود که به دلیل حفظ احترام و رعایت شئونات به صورت کامل منتشر نمی‌شود). گوشی مأمور زنگ می‌خورد. یک مرتبه آنجا آتش گرفت. غیر از علیرضا کس دیگری بنزین نداشت.

تمام متهمان پرونده اذعان کرده‌اند که علیرضا و ابوالفضل سپاهی در خیابان مفتح در حال آتش زدن لاستیک و راه‌بندان بوده‌اند.

یکی دیگر از متهمان پرونده گفته است: ابوالفضل و علیرضا داد می‌زدند که بنزین بیاورید. موتور آتش زدیم و می‌خواهیم مأموران را آتش بزنیم.

یکی دیگر از متهمان پرونده و شاهد حادثه گفته است: ابوالفضل و علیرضا مأمور را آتش زدند... من از ترس خودم را خیس کردم.

علیرضا رئیسی و نقش او در جنایت عجیب اصفهان

براساس مستندات و مفاد پرونده، علیرضا سپاهی و پسرعمویش ابوالفضل (که در تاریخ ششم مرداد ۱۴۰۵ اعدام شد)، سلاح سرد به همراه داشته و بیشترین اقدامات را در جرح به مأمورین و زمین‌گیر کردن و به آتش کشیدن آنها داشته‌اند.

مادر علیرضا سپاهی که یکی از متهمان پرونده است و در اغتشاشاتی که منجر به شهادت مأموران نیروی انتظامی شد حضور داشته است، در اعترافات خود تأیید کرده که ابوالفضل و علیرضا سپاهی پیشرو و جلودار جمعیت بوده‌اند.

علیرضا رئیسی، متهم دیگر پرونده بود که وی نیز نقش به‌سزایی در ایفای جنایت علیه مأموران پلیس داشت.

نامبرده حضور فعالی در اغتشاشات داشته و در روز‌های ۱۰، ۱۲، ۱۷ و ۱۸ دی سال ۱۴۰۴ در اغتشاشات اصفهان حضور داشته است.

علیرضا رئیسی در جریان حادثه تلفن همراه را با خود به صحنه جنایت برده بوده و مکالمات وی جزئیات جنایت را مشخص کرد.

ردپای یک تماس تلفنی در پرونده جنایت اصفهان

نامبرده زمانی که در میدان علیخانی حضور داشته، در تماس با فردی به نام رامین گفته است رامین کجایی ما اینجا چوب کردیم تو... مامورا رو وسط خیابون آتیش زدیم، ناموسا تیر کردیم تو. مطهری ۱۰ تا مامور آتیش زدیم لختشون کردیم میله تو.. کردیم، کشتیمشون رامین!

رئیسی مجدداً تماس دیگری برقرار کرده است و می‌گوید: ما مفتح مامورا رو کشتیمشون- تیر کردیم تو. کشتیمشون همه را.

محتویات تلفن همراه علیرضا رئیسی نیز مؤید اقدامات نامبرده در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار و ارتباط با رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی در فضای مجازی بوده است.

از تخریب خیابان تا ارسال تصاویر به رسانه‌ها

محتویات استخراج‌شده از گوشی محکوم‌علیه نشان می‌دهد علیرضا رئیسی تصاویر و فیلم‌های مرتبط با اغتشاشات را به رسانه‌هایی از قبیل اسرائیل به فارسی، اینترنشنال و من‌وتو ارسال کرده است.

نامبرده همچنین نزد بازپرس اعتراف کرده است سنگ‌فرش‌های خیابان را کنده و مسیر حرکت و تردد مردم را مسدود و نسبت به تخریب تابلو‌ها و علائم راهنمایی و رانندگی اقدام کرده است.

پس از دستگیری علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، پرونده در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت.

نکته قابل توجه در پرونده این جنایت، اعتراف اکثریت متهمان نسبت به یکدیگر است، به طوری که بیست نفر از متهمین در بازسازی صحنه شهادت حاضر شده‌اند و تمام ماجرا را شرح داده‌اند.

براساس مفاد دادنامه، متهمان این پرونده به صورت گروه‌های چند نفره یکدیگر را می‌شناخته‌اند و دعوت به تجمع و اغتشاش کرده و در محل جنایت حاضر شده‌اند و هم نسبت به اقدامات خود اقرار کرده و اقدامات مابقی متهمین را تشریح کرده‌اند که بیانگر آزادی اراده آنها بوده است.

متهمان بار‌ها از آنها تحقیق شده و موارد را با دستخط خود اقرار کرده داشته‌اند؛ اظهارات آنها یکسان بوده و با اوضاع و احوال صحنه جرم منطبق بوده است.

جزئیات مستندات دادگاه درباره دو محکوم پرونده جنایت اصفهان

در رابطه با علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی نیز، دادگاه براساس گزارش سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان، صورت‌جلسات مواجهه حضوری متهمان نزد ضابطین قضایی و شعبه بازپرسی، فیلم‌های مشرف به محل حادثه، اظهارات مطلعین از وقایع روز حادثه، تحقیقات محلی، بازسازی صحنه جرم، نتیجه استعلامات پزشکی قانونی و اداره آگاهی، اظهارات متهمین نزد کارشناسان پرونده و شعبه بازپرسی و جلسات مواجهه حضوری نزد ضابط قضایی، اقرار متهمان و دیگر مستندات و شواهد موجود، جرایم مرتکب‌شده از سوی آنها را محرز دانست.

افعال مجرمانه و گستردگی اقدامات متهمان و وقوع جرایم متعدد، به نحوی بوده که جنایات و فجایع به وقوع پیوسته، جو بسیار وحشت‌آور و رعب‌انگیزی در جامعه ایجاد کرده است.

پایان پرونده جنایت اصفهان؛ احکام اعدام اجرا شد

دادگاه، علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی را به جرم عضویت در گروه باغی، محاربه از طریق کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در محیط، افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد و علیه امنیت ملی به نحوی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ایجاد ناامنی در حدی وسیع شده، تحریک به جنگ و کشتار و سایر افعال مجرمانه شامل اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم کرد.

احکام صادره پس از فرجام‌خواهی متهمان در دیوان عالی کشور نیز بررسی شد که با توجه به مستندات موجود و جنایت فجیع صورت‌گرفته، توسط قضات دیوان عالی کشور نیز تأیید و صبح امروز اجرا شد.