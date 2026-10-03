تصاویر دستگیری و اعتراف اغتشاشگری که امروز اعدام شد

قوه قضاییه اعلام کرد، سیاوش جمشیدی خیرآبادی فرزند خدامراد، از اراذل و اوباش سطح یک شهرکرد بود و سوابق مجرمانه متعددی در کارنامه خود داشت که موجب رعب و وحشت در میان شهروندان شده بود. کلاهبرداری، تهدید، سرقت، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز جنگی، مشارکت در آدم‌ربایی، قدرت‌نمایی، ایراد صدمه بدنی عمدی، تهدید با سلاح گرم و شلیک با سلاح کمری مقابل حوزه علمیه شهرکرد، از جمله سوابق متعدد سیاوش جمشیدی بوده که در مراجع انتظامی و قضایی ثبت شده است. نامبرده همچنین در جریان کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ فعال بوده و با سلاح جنگی به سمت مأموران پلیس اقدام به شلیک گلوله کرده است.خودرو گشتی نیرو‌های امنیتی در ۱۸ دی‌ماه گزارش می‌دهد که در خیابان ناصرخسرو شهرکرد، فردی شروع به تیراندازی به سمت مأموران مستقر در سمت مصلی امام خمینی (ره) کرده و پس از شلیک، سوار خودرو اس‌ال‌ایکس به شماره مشخص شده و از محدوده فرار کرده است. دو روز بعد، خودرو شناسایی و سیاوش جمشیدی به همراه یک قبضه سلاح کلت کمری دستگیر شد. گزارش صداوسیما شامل تصاویر شناسایی تا دستگیری و اعتراف این شخص که امروز اعدام شد را می‌بینید و می‌شنوید.