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قاتل شهید جاسم حسینیان قصاص شد

پس از گذراندن مراحل دادرسی و صدور حکم قصاص برای قاتل شهید جاسم حسینیان و تأیید این حکم در دیوان عالی کشور، حکم مذکور در محل زندان شهرستان میناب اجرا شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۲۴
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قاتل شهید جاسم حسینیان قصاص شد

به گزارش تابناک؛ دادستان مرکز استان هرمزگان از اجرای حکم قصاص قاتل شهید جاسم حسینیان مأمور پلیس راه شهرستان میناب خبر داد.

عارف اکبری گفت: پس از طی مراحل دادرسی و صدور حکم قصاص برای قاتل شهید جاسم حسینیان «مأمور پلیس راه شهرستان میناب» و تأیید این حکم در دیوان عالی کشور، حکم مذکور در محل زندان شهرستان میناب اجرا شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز هرمزگان در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: پس از وقوع حادثه قتل شهید ستوان سوم جاسم حسینیان مأمور پلیس راه شهرستان میناب، حکم عامل این جنایت در دادگاه کیفری یک استان هرمزگان مستقر در شهرستان میناب صادر شد.

اکبری با بیان اینکه اتهام وارده به محکوم علیه، مباشرت در قتل عمدی شهید جاسم حسینیان بوده است، عنوان کرد: پس از دستگیری فرد مذکور، ضمن تکمیل تحقیقات و روند مصرّح در قانون آئین دادرسی کیفری، پرونده وی با صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان هرمزگان مستقر در شهرستان میناب ارسال شد.

وی افزود: به محض وصول پرونده از دادسرا با رعایت مواعد قانونی و تشریفات دادرسی، وقت رسیدگی شعبه دادگاه کیفری یک استان هرمزگان مستقر در شهرستان میناب تعیین شد و جلسات این شعبه با حضور نماینده دادستان، وکلای متهم و اولیای دم برگزار و در نهایت با اثبات ارتکاب قتل عمد و درخواست اولیای دم، منجر به محکومیت قاتل به مجازات قصاص نفس شد.

دادستان مرکز استان هرمزگان تصریح کرد: رأی صادره در مهلت ۲۰ روز از زمان ابلاغ مورد فرجام خواهی در دیوان عالی کشور قرار گرفت که در نهایت در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد.

دادستان مرکز استان هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی به اقتضای رسالت دینی، انقلابی، ملی و مأموریت‌های خطیر سازمانی خود همواره نشان داده است که برای حراست از سرمایه‌های امنیت ملی و نظم عمومی کشور و تضمین آرامش مردم شریف و عزیز ایران اسلامی از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نمی‌کند و بر این اساس و با توجه به درخواست‌های مردم و تأکیدات مسئولان با متعرضان علیه حافظان امنیت و مأموران انتظامی با جدیت و قاطعیت برخورد خواهد کرد و آنها را به دست عدالت خواهد سپرد تا پاسخگویی اعمال خود باشند.

ستوان سوم شهید «جاسم حسینیان» در راستای مقابله بی امان با قاچاقچیان در محل پلیس راه میناب-جاسک (گودو) در حین کنترل خودروهای عبوری توسط یک خودروی سواری زیر گرفته شد و به بیمارستان انتقال یافت، اما بر اثر شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل شد. 
منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

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