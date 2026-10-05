رئیس پلیس اقتصادی از برخورد جدی با سایت‌هایی که اقدام به انتشار قیمت‌های دروغین و غیرواقعی ارز می‌کنند خبر داد.

به گزارش تابناک؛ رئیس پلیس امنیتی اقتصادی فراجا گفت: در پی انتشار قیمت‌های کاذب و غیرواقعی ارز در برخی سایت‌ها، برخورد قضایی و پلیسی با منتشرکنندگان آغاز می‌شود.

سردار رحیمی رئیس پلیس امنیتی اقتصادی فراجا در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت برخی سایت‌های خارج از کشور در زمینه اعلام قیمت‌های غیرواقعی ارز، گفت: ماهیت این سایت‌ها مشخص است، اما گلایه اصلی ما از سایت‌های داخلی است که بدون مشخص بودن مجوز و هماهنگی، اقدام به انتشار قیمت‌های کاذب می‌کنند.

وی افزود: بر اساس ابلاغیه دادستان تهران، مقرر شده است از امروز برخورد با سایت‌هایی که قیمت‌های دروغین و غیرواقعی ارز را اعلام می‌کنند، آغاز شود.

این مسئول تأکید کرد: هر سایتی که اقدام به اعلام قیمت‌های کاذب ارز کند، باید بداند که برخورد قضایی و پلیسی با آن به‌طور جدی انجام خواهد شد.