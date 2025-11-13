میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توقیف ۳۰۰۰ دستگاه خودرو شوتی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از توقیف ۳ هزار خودرو شوتی در استان های کرمان و فارس خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۰۰۰۶
| |
284 بازدید
توقیف ۳۰۰۰ دستگاه خودرو شوتی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سردار حسین رحیمی با اشاره به اجرای طرح مقابله با خودروهای شوتی در دو استان فارس و کرمان بیان کرد: این طرح به مدت یک هفته در راستای مقابله و مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی با بهره گیری از ظرفیت های درون و برون سازمانی به مرحله اجرا در آمد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به توقیف نزدیک به ۳ هزار دستگاه انواع خودروی شوتی، عنوان کرد: در اجرای این طرح بیش از ۴۲۴ هزار لیتر انواع فراورده های نفتی کشف شد.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح ۶۴۹ نفر راننده و سرنشین خودروهای شوتی به اتهام قاچاق کالا و دستکاری در ارکان خودرو و سرعت غیر مجاز دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند، بیان کرد: در این طرح مقادیر زیادی لوازم آرایشی و بهداشتی و لوازم خانگی بنا به اعلام کارشناسان به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد تومان هم کشف شد.

بر اساس گزارش سایت پلیس، این مقام ارشد انتظامی با تأکید بر اینکه اجرای طرح مقابله با خودروهای شوتی به صورت سراسری و منطقه‌ای به صورت مستمر در حال اجرا می‌باشد، افزود: هموطنان گرامی می توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص خودروهای شوتی با شماره ۰۹۶۳۰۰ درمیان بگذارند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سردار رحیمی پلیس امنیت اقتصادی قاچاق کالا خودروهای شوتی قاچاق سوخت
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
صدور کیفرخواست ۱۷ متهم قاچاق ۲ میلیون لیتر سوخت
کشف ۵۴۳ میلیون قلم کالای احتکاری
کشف قاچاق ۲ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی در مازندران
هرگونه خرید و فروش سوخت مازاد جرم تلقی می‌شود
خودروهای شوتی، بوی مرگ می‌دهند!
مقابله با قاچاق، یعنی مقابله با فقر، بیکاری، تورم، گرانی
توقیف محموله یک میلیاردی کالای قاچاق در زرندیه
آمار تاسفبار مرگ هموطنان در تصادفات خودرو‌های شوتی
شوتی سوار همدانی دستگیر شدند
توقیف ۸۶ خودرو شوتی در هرمزگان
ترمز شوتی‌ها را بکشید!
افزایش قاچاق معکوس به کشورهای همسایه
کشفیات ۴۸ ساعت گذشته پلیس امنیت اقتصادی
کشف سه هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق از خودروهای شوتی
توقیف بیش‌از ۶۰ خودرو شوتی در روزهای پایانی ۱۴۰۰
کشف شبکه قاچاق سنگین سوخت با ۵۴۰ هزار بارنامه صوری
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
تلویزیون هند: ایران دارد شبانه‌روزی موشک 10 هزار کیلومتری ایران می‌سازد!
مدال برنز زهرا حسینی در وزنه‌برداری بانوان
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
مقدمه چینی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت؛ اروپا دست به کار شد
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
تلویزیون عربی: این موشک جدید ایرانی مایه نگرانی اسرائیل شده
فواد شمس، روزنامه‌نگار سیاسی به زندگی خود پایان داد
معاون جدید پزشکیان منصوب شد
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
چهره «فروزان» در نقش «زلیخا»
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005cb0
tabnak.ir/005cb0