توقیف ۳۰۰۰ دستگاه خودرو شوتی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سردار حسین رحیمی با اشاره به اجرای طرح مقابله با خودروهای شوتی در دو استان فارس و کرمان بیان کرد: این طرح به مدت یک هفته در راستای مقابله و مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی با بهره گیری از ظرفیت های درون و برون سازمانی به مرحله اجرا در آمد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به توقیف نزدیک به ۳ هزار دستگاه انواع خودروی شوتی، عنوان کرد: در اجرای این طرح بیش از ۴۲۴ هزار لیتر انواع فراورده های نفتی کشف شد.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح ۶۴۹ نفر راننده و سرنشین خودروهای شوتی به اتهام قاچاق کالا و دستکاری در ارکان خودرو و سرعت غیر مجاز دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند، بیان کرد: در این طرح مقادیر زیادی لوازم آرایشی و بهداشتی و لوازم خانگی بنا به اعلام کارشناسان به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد تومان هم کشف شد.

بر اساس گزارش سایت پلیس، این مقام ارشد انتظامی با تأکید بر اینکه اجرای طرح مقابله با خودروهای شوتی به صورت سراسری و منطقه‌ای به صورت مستمر در حال اجرا می‌باشد، افزود: هموطنان گرامی می توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص خودروهای شوتی با شماره ۰۹۶۳۰۰ درمیان بگذارند.