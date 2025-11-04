میلی صفحه خبر لوگو بالا
کشف ۵۴۳ میلیون قلم کالای احتکاری

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، از کشف بیش از ۸۴ هزار تن کالای اساسی و ۵۴۳ میلیون قلم کالای احتکاری در جریان اجرای طرح سراسری مقابله با احتکار خبر داد و گفت: این طرح به‌ مدت پنج روز در سراسر کشور اجرا شد.
کد خبر: ۱۳۳۸۲۸۴
| |
339 بازدید
کشف ۵۴۳ میلیون قلم کالای احتکاری

به گزارش تابناک، سردار حسین رحیمی با تأکید بر اینکه مبارزه و مقابله با احتکار به‌ صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد، بیان کرد: پدیده احتکار از جمله مسائل و موضوعاتی است که در اقتصاد کشور و معیشت مردم چالش ایجاد می‌کند و باعث زمین‌گیر شدن اقتصاد کشور می‌شود؛ از این‌رو، مقابله با همه مصادیق جرائم اقتصادی از جمله احتکار، به‌ صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار دارد.

وی با اشاره به اجرای طرح سراسری مبارزه با احتکار کالای اساسی اظهار کرد: این طرح به‌ مدت پنج روز در سراسر کشور اجرا شد و در جریان آن، بیش از چهار هزار و ۲۰۰ واحد صنفی و انبار مورد بازدید قرار گرفت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: در این بازدیدها ۷۰ باب انبار متخلف و همچنین ۳۹ انبار فاقد ثبت در سامانه جامع انبارها شناسایی و پلمب شد.

سردار رحیمی افزود: در اجرای این طرح نزدیک به ۸۴ هزار تن انواع مواد خوراکی از جمله گندم، برنج، آرد، شکر و فرآورده‌های گوشتی کشف شد و علاوه بر آن، بیش از ۵۴۳ میلیون قلم انواع کالای احتکاری از قبیل دارو، سیگار و لوازم آرایشی شناسایی و ضبط گردید.

به گفته این مقام انتظامی، در جریان اجرای طرح یاد شده ۱۹۲ متهم دستگیر و ۱۶۷ پرونده قضایی برای آنان تشکیل شد. این عملیات با بهره‌گیری از ظرفیت کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی در سراسر کشور و با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی و اتحادیه‌های مختلف صنفی انجام شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پایان با بیان اینکه ارزش تقریبی کالاهای احتکاری کشف‌ شده بیش از دو هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، خاطرنشان کرد: هموطنان گرامی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را درباره محتکران و محل‌های احتکار کالا از طریق شماره ۰۹۶۳۰۰ با پلیس در میان بگذارند.

گزارش خطا
