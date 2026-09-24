نرخ حواله دلار و یورو امروز چقدر است؟

مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ حواله دلار آمریکا را ۱ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۲۶۸ ریال و نرخ حواله یورو را ۱ میلیون و ۹۴۴ هزار و ۵۵ ریال اعلام کرد.

به گزارش تابناک، نرخ حواله ارز‌های اساسی را برای امروز پنجشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد که بر اساس آن، هر دلار آمریکا ۱ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۲۶۸ ریال تعیین شد.

بر اساس آخرین معاملات ثبت‌شده در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ حواله ارز‌های اساسی برای امروز به شرح زیر است:

دلار آمریکا: ۱،۷۰۶،۲۶۸ ریال

یورو: ۱،۹۴۴،۰۵۵ ریال

درهم امارات: ۴۶۴،۶۰۷ ریال

یوان چین: ۲۵۴،۳۱۲ ریال

روبل روسیه: ۲۰،۲۱۷ ریال

بر اساس این گزارش، نرخ‌های اعلام‌شده در سامانه مرکز مبادله ایران به عنوان نرخ پایه حواله برای انجام مبادلات تجاری و ارزی کشور ملاک عمل قرار می‌گیرد.

منبع: مرکز مبادله ارز و طلای ایران