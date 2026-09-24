نرخ حواله دلار و یورو امروز چقدر است؟
مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ حواله دلار آمریکا را ۱ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۲۶۸ ریال و نرخ حواله یورو را ۱ میلیون و ۹۴۴ هزار و ۵۵ ریال اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۸۴| |
738 بازدید
به گزارش تابناک، نرخ حواله ارزهای اساسی را برای امروز پنجشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد که بر اساس آن، هر دلار آمریکا ۱ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۲۶۸ ریال تعیین شد.
بر اساس آخرین معاملات ثبتشده در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ حواله ارزهای اساسی برای امروز به شرح زیر است:
دلار آمریکا: ۱،۷۰۶،۲۶۸ ریال
یورو: ۱،۹۴۴،۰۵۵ ریال
درهم امارات: ۴۶۴،۶۰۷ ریال
یوان چین: ۲۵۴،۳۱۲ ریال
روبل روسیه: ۲۰،۲۱۷ ریال
بر اساس این گزارش، نرخهای اعلامشده در سامانه مرکز مبادله ایران به عنوان نرخ پایه حواله برای انجام مبادلات تجاری و ارزی کشور ملاک عمل قرار میگیرد.
منبع: مرکز مبادله ارز و طلای ایران
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟