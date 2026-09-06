قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار امروز 15 شهریور
به گزارش تابناک؛ قیمت دلار و یورو امروز در مقایسه با روز گذشته صعودی شد.
قیمت دلار امروز
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش از ۱۶۰۵۰۲ (یکصد و شصت هزارو پانصد و دو) تومان به ۱۶۰۹۸۳ (یکصد و شصت هزار و نهصد و هشتاد و سه) تومان رسید.
همچنین قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته به، ۲۲۸,۵۷۰ (دویست و بیست و هشت هزار و پانصد و هفتاد) تومان رسید.
قیمت یورو امروز
یورو حوالهای امروز با افزایش از ۱۸۶۴۸۲ (یکصد و هشتاد و شش هزار و چهارصد و هشتاد و دو) تومان به ۱۸۶۹۸۴ (یکصد و هشتاد و شش هزار و نهصد و هشتاد و چهار) تومان رسید.
همچنین قیمت یورو آزاد با افزایش، ۲۶۵,۵۲۰ (دویست و شصت و پنج هزار و پانصد و بیست) تومان در معامله بود.
آخرین نرخ درهم امارات
درهم حواله با افزایش، از ۴۳۷۰۳ (چهل و سه هزار و هفتصد و سه) به ۴۳۸۳۵ (چهل و سه هزار و هشتصد و سی و پنج) تومان رسید.
همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با افزایش نسبت به روز گذشته به، ۶۲,۲۸۰ (شصت و دو هزار و دویست و هشتاد) تومان رسید.
آخرین نرخ پوند
پوند امروز با افزایش به ۳۱۰,۲۸۰ (سیصد و ده هزار و دویست و هشتاد) تومان رسید.
آخرین نرخ لیر ترکیه
در بازار امروز لیر ترکیه با افزایش نسبت به روز گذشته، ۴,۷۲۰ (چهار هزار و هفتصد و بیست) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار کانادا امروز
دلار کانادا امروز با افزایش به ۱۶۵,۱۷۰ (یکصد و شصت و پنج هزار و یکصد و هفتاد) تومان رسید.
قیمت دلار استرالیا امروز
دلار استرالیا امروز با افزایش به ۱۶۴,۴۰۰ (یکصد و شصت و چهار هزار و چهارصد) تومان رسید.
قیمت دینار عراق امروز
هر دینار عراق امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، ۱۷۴.۳ تومان نرخگذاری شد.