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قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار امروز 15 شهریور

نرخ دلار امروز با افزایش نسبت به گذشته ۲۲۸,۵۷۰ (دویست و بیست و هشت هزار و پانصد و هفتاد) تومان شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۰۵
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قیمت دلار

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار و یورو امروز در مقایسه با روز گذشته صعودی شد.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش از ۱۶۰۵۰۲ (یکصد و‌ شصت هزارو‌ پانصد و دو)‌ تومان به ۱۶۰۹۸۳ (یکصد و‌ شصت هزار و‌ نهصد و هشتاد و سه)‌ تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته به، ۲۲۸,۵۷۰ (دویست و بیست و هشت هزار و پانصد و هفتاد) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش از ۱۸۶۴۸۲ (یکصد و هشتاد و شش هزار و چهارصد و هشتاد و دو)‌ تومان به ۱۸۶۹۸۴ (یکصد و هشتاد و شش هزار و نهصد و هشتاد و چهار)‌ تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با افزایش، ۲۶۵,۵۲۰ (دویست و شصت و پنج هزار و پانصد و بیست) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از ۴۳۷۰۳ (چهل و سه هزار و هفتصد و‌ سه) به ۴۳۸۳۵ (چهل و سه هزار و هشتصد و‌ سی و پنج) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با افزایش نسبت به روز گذشته به، ۶۲,۲۸۰ (شصت و دو هزار و دویست و هشتاد) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش به ۳۱۰,۲۸۰ (سیصد و ده هزار و دویست و هشتاد) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با افزایش نسبت به روز گذشته، ۴,۷۲۰ (چهار هزار و هفتصد و بیست) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش به ۱۶۵,۱۷۰ (یکصد و شصت و پنج هزار و یکصد و هفتاد) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با افزایش به ۱۶۴,۴۰۰ (یکصد و شصت و چهار هزار و چهارصد) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، ۱۷۴.۳ تومان نرخ‌گذاری شد.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
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0
پاسخ
من و این همه خوشبختی محاله محاله محاله
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