بیمارستانی کاملا متفاوت و البته مجهز در تهران است که بیمارانش چهار دست و پا وارد آن می‌شوند.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، ظاهرا شهرها دیگر تنها برای انسان‌ها نیستند؛ پشت درهای بسیاری از خانه‌های پایتخت و نیز مناطق دیگر شهری کشور، زندگی موجوداتی جریان دارد که برای تعدادی از شهروندان، بخشی از خانواده محسوب می‌شوند.

این روزها حیوانات در جدیدترین شکل ممکن در تاریخ بشر، وارد زندگی برخی از خانواده ها شده اند. برآوردها از حضور جمعیت قابل توجهی از حیوانات خانگی در تهران حکایت دارد؛ حیواناتی که زندگی، بیماری، درمان و حتی سبک مراقبت از آنها، بخش کمتر دیده‌شده‌ای از زندگی شهری امروز را شکل داده است.

در همین راستا، خبرنگار ما با حضور در یکی از بیمارستان‌های ویژه حیوانات، گوشه‌ای از این دنیای کمتر دیده‌شده را از نزدیک روایت کرده است؛ دنیایی که در آن، صاحبان حیوانات خانگی برای درمان و مراقبت از همراهان خود، همان دغدغه‌هایی را تجربه می‌کنند که بسیاری از خانواده‌ها هنگام بیماری یکی از اعضای خود با آن مواجه می‌شوند.

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بهانه این گزارش، روز دامپزشک است. چهاردهم مهرماه، روز دامپزشک، فرصت مناسبی است برای قدردانی از پزشکانی که بخش مهمی از زندگی حرفه‌ای خود را وقف سلامت حیوانات کرده‌اند. این روز را به همه دامپزشکان و همکاران و همراهان آنها تبریک می‌گوییم.