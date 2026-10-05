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این عکس از زنان افغان برنده جایزه صلح شد

تصویر زنان افغان در جریان آموزش آرایشگری، برنده جایزه صلح ۲۰۲۶ شد. تصویری که نمادی از مقاومت زنان در برابر محدودیت‌ها را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۵۸
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زنان افغان

 

به گزارش تابناک، تصویری از زنان افغان برنده جایزه صلح شد که در جریان آموزش آرایشگری، سشوار‌های خود را مقابل دوربین بالا گرفته‌اند.

سیلویا آلسی، عکاس ایتالیایی، با مجموعه‌عکس «The Cut» برنده جایزه عکس صلح سال ۲۰۲۶ شد؛ جایزه‌ای که ۶ هزار یورو ارزش دارد. 

در این عکس، گروهی از زنان افغان که پس از ترک افغانستان به پاکستان رفته‌اند، در جریان آموزش آرایشگری، سشوار‌های خود را مقابل دوربین بالا گرفته‌اند.

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برگزارکنندگان، این تصویر را نمادی از مقاومت زنان در برابر محدودیت‌ها و تلاشی برای دستیابی به استقلال، هویت و حق انتخاب شغل دانسته‌اند.

تعطیلی سالن‌های زیبایی زنان در افغانستان نیز یکی از محدودیت‌هایی است که بر فرصت‌های شغلی زنان تأثیر گذاشته است.

منبع: بی بی سی

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