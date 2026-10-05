تصاویر شهدای حمله تروریستی به گشت پلیس در بمپور

در پی حمله مسلحانه به گشت انتظامی پاسگاه نوکجو در محور بمپور ـ ایرانشهر، دو نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور به شهادت رسیدند و یک مأمور دیگر مجروح شد.

به گزارش تابناک؛ ساعتی قبل، تروریست‌های مسلح به گشت انتظامی پاسگاه نوکجو فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور در محور بمپور به ایرانشهر، که مأموران در حال گشت‌زنی و تأمین امنیت مردم بودند، حمله و به سمت کارکنان انتظامی تیراندازی کردند.

در پی این حمله، متأسفانه استوار دوم امیرحسین قاسمی و گروهبان یکم نظام دست‌گشاده به شهادت رسیدند و یک نفر دیگر از کارکنان انتظامی مجروح شد.

عوامل مسلح تحت تعقیب نیروهای انتظامی قرار گرفته و عملیات برای شناسایی و دستگیری عاملان این حمله در منطقه در حال انجام است.

در حمله صبح امروز تروریست‌ها به گشت انتظامی در بمپور، مدافع امنیت گروهبان یکم دست‌گشاده ‌به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

این شهید والامقام مجرد و متولد ۱۳۸۱ در شهرستان ساری بوده است.

‌در این حمله همچنین گروهبان یکم امیرحسین قاسمی از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور‌ به درجه رفیع شهادت نائل شد.