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تصاویر شهدای حمله تروریستی به گشت پلیس در بمپور

در پی حمله مسلحانه به گشت انتظامی پاسگاه نوکجو در محور بمپور ـ ایرانشهر، دو نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور به شهادت رسیدند و یک مأمور دیگر مجروح شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۵۴
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شهید

به گزارش تابناک؛ ساعتی قبل، تروریست‌های مسلح به گشت انتظامی پاسگاه نوکجو فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور در محور بمپور به ایرانشهر، که مأموران در حال گشت‌زنی و تأمین امنیت مردم بودند، حمله و به سمت کارکنان انتظامی تیراندازی کردند.

در پی این حمله، متأسفانه استوار دوم امیرحسین قاسمی و گروهبان یکم نظام دست‌گشاده به شهادت رسیدند و یک نفر دیگر از کارکنان انتظامی مجروح شد.

عوامل مسلح تحت تعقیب نیروهای انتظامی قرار گرفته و عملیات برای شناسایی و دستگیری عاملان این حمله در منطقه در حال انجام است.

جزئیات حمله تروریستی به گشت پلیس در بمپور+ عکس

در حمله صبح امروز تروریست‌ها به گشت انتظامی در بمپور، مدافع امنیت گروهبان یکم دست‌گشاده ‌به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

این شهید والامقام مجرد و متولد ۱۳۸۱ در شهرستان ساری بوده است.
‌در این حمله همچنین گروهبان یکم امیرحسین قاسمی از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور‌ به درجه رفیع شهادت نائل شد.

 

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