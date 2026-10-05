En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ادعای سرقت از داوران جنجالی‌تر شد

پرونده سرقت از داوران در لیگ آزادگان با یک ابهام تازه روبه‌رو شده است؛ فدراسیون فوتبال باشگاه بعثت را به پرداخت خسارت و جریمه محکوم کرده، اما پلیس هنوز وقوع سرقت را تأیید نکرده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۴۴
| |
1701 بازدید
|
۲
داوران

به گزارش تابناک؛ سرقت از داوران در حالی با رأی سنگین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همراه شده که بررسی‌های پلیس این شهرستان هنوز وقوع آن را به‌طور قطعی تأیید نکرده است.

این حاشیه عجیب پس از دیدار هفته دوم لیگ آزادگان بین تیم‌های بعثت کرمانشاه و نفت و گاز گچساران رقم خورد. مصطفی بینش، داور وسط این مسابقه، با انتشار ویدیویی در صفحه شخصی خود مدعی شد که درِ رختکن داوران شکسته شده و مقادیری پول نقد (ارز خارجی) به همراه گوشی تلفن همراه یکی از کمک‌داوران به سرقت رفته است.

در پی طرح این ادعا و پیگیری‌های صورت‌گرفته، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال چند روز پیش باشگاه بعثت را به پرداخت خسارت داوران محکوم و این باشگاه را ۶۰۰ میلیون تومان جریمه کرد. با این حال، اخبار واصله از مراجع انتظامی کرمانشاه نشان می‌دهد که گزارش اولیه پلیس هنوز موضوع سرقت را به طور دقیق تایید نکرده و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

در شرایطی که داور مسابقه به صراحت بر وقوع سرقت پافشاری می‌کند، مسئولان باشگاه بعثت با استناد به همین گزارش تازه پلیس، زیر بار پذیرش این اتفاق نرفته‌اند. پرونده این ماجرای پرحاشیه همچنان در مراجع قضایی و انتظامی باز است و باید دید بررسی‌های تکمیلی نهاد‌های ذی‌ربط چه نتیجه‌ای به دنبال خواهد داشت.

منبع: ورزش سه

اشتراک گذاری
برچسب ها
سرقت داوران فدراسیون فوتبال
بازخوانی تاریخ ؛ سید جمال‌الدین اسدآبادی؛ راز بزرگ زندگی مردی که جهان اسلام را تکان داد
تهران ممکن بود سرنوشتی مانند غزه پیدا کند/ کودک ۱۰ ساله هم می‌فهمد آمریکایی‌ها برای چه آمده‌اند
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مهدی تاج بازهم با وعده‌های پوچ؛ گعده پیرمردها به جای رسیدگی به امور فوتبال
مهدی تاج و امیر قلعه‌نویی هم استعفا بدهند؛ خبری از شجاعت در فدراسیون فوتبال نیست
تبریک ویژه به مهدی تاج؛ فوتبال ایران از چاقوکشی تا درگیری با مشت و لگد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
1
3
پاسخ
یک داور چرا باید ارز خارجی تو جیبش باشه ؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
2
0
پاسخ
داور؟ خوب پس بلزیکن ها بود یا توپ جمع ن
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!
تصاویر تازه از بمباران ایران؛ اطراف بیت رهبری است؟
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
سخنان جنجالی همسر بیژن مرتضوی حین تهران گردی
لحظات ازدواج دختر 9 ساله با مرد 50 ساله
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد
لحظات تمسخر کودک ایرانی در تلویزیون ترکیه
عده‌ای منتظر سقوط دولت هستند/ خاتمی با رهبر شهید زاویه داشت اما حمایت ‎‌شد/ رسانه ملی با وضعیت کنونی قابل ادامه نیست/برخی دنبال سلبریتی‌زدایی از صداوسیما بودند!
لحظات مواجهه جی دی ونس با تبعات حمله به ایران
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟
فعالیت پدافند در آسمان قشم/پرنده متخاصم رهگیری شد
توجیهات رئیس پدافند غیرعامل بابت حرکت عجیبش
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۸ نظر)
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۶ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۲ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۷۸ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۸ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۶۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۶۸ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۵ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005rVo
tabnak.ir/005rVo