پرونده سرقت از داوران در لیگ آزادگان با یک ابهام تازه روبه‌رو شده است؛ فدراسیون فوتبال باشگاه بعثت را به پرداخت خسارت و جریمه محکوم کرده، اما پلیس هنوز وقوع سرقت را تأیید نکرده است.

به گزارش تابناک؛ سرقت از داوران در حالی با رأی سنگین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همراه شده که بررسی‌های پلیس این شهرستان هنوز وقوع آن را به‌طور قطعی تأیید نکرده است.

این حاشیه عجیب پس از دیدار هفته دوم لیگ آزادگان بین تیم‌های بعثت کرمانشاه و نفت و گاز گچساران رقم خورد. مصطفی بینش، داور وسط این مسابقه، با انتشار ویدیویی در صفحه شخصی خود مدعی شد که درِ رختکن داوران شکسته شده و مقادیری پول نقد (ارز خارجی) به همراه گوشی تلفن همراه یکی از کمک‌داوران به سرقت رفته است.

در پی طرح این ادعا و پیگیری‌های صورت‌گرفته، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال چند روز پیش باشگاه بعثت را به پرداخت خسارت داوران محکوم و این باشگاه را ۶۰۰ میلیون تومان جریمه کرد. با این حال، اخبار واصله از مراجع انتظامی کرمانشاه نشان می‌دهد که گزارش اولیه پلیس هنوز موضوع سرقت را به طور دقیق تایید نکرده و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

در شرایطی که داور مسابقه به صراحت بر وقوع سرقت پافشاری می‌کند، مسئولان باشگاه بعثت با استناد به همین گزارش تازه پلیس، زیر بار پذیرش این اتفاق نرفته‌اند. پرونده این ماجرای پرحاشیه همچنان در مراجع قضایی و انتظامی باز است و باید دید بررسی‌های تکمیلی نهاد‌های ذی‌ربط چه نتیجه‌ای به دنبال خواهد داشت.

منبع: ورزش سه