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آغاز انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵ +قوانین جدید

فرصت انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری و دانشجو-معلم از امروز دوشنبه ۱۳ مهر آغاز می‌شود و متقاضیان تا پنجشنبه ۱۶ مهرماه فرصت دارند حداکثر ۱۵۰ کدرشته‌محل را در سامانه جامع آزمون سراسری ثبت کنند.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۳۶
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انتخاب رشته

به گزارش تابناک؛ فرصت انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری و دانشجو-معلم از امروز دوشنبه ۱۳ مهر آغاز می‌شود و متقاضیان تا پنجشنبه ۱۶ مهرماه فرصت دارند حداکثر ۱۵۰ کدرشته‌محل را در سامانه جامع آزمون سراسری ثبت کنند.

انتخاب رشته تمامی گروه‌های آزمایشی از امروز در سامانه جامع آزمون سراسری آغاز می‌شود و متقاضیان مجاز می‌توانند کدرشته‌محل‌های پذیرش با آزمون و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی را در یک فرم انتخاب رشته وارد کنند.

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داوطلبان باید پس از مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی و پیوست‌ها، کدرشته‌محل‌های مورد نظر خود را به ترتیب علاقه در فرم پیش‌نویس درج و پس از اطمینان از صحت انتخاب‌ها، اطلاعات را در فرم اینترنتی ثبت کنند. پس از تأیید نهایی انتخاب‌ها، رسید انتخاب رشته در اختیار داوطلب قرار می‌گیرد و پیامک تأیید نیز به شماره تلفن همراه ثبت‌شده در حساب کاربری وی ارسال می‌شود.

هر داوطلب تنها یک‌بار می‌تواند انتخاب رشته خود را انجام دهد، اما پس از دریافت رسید، امکان ویرایش فرم انتخاب رشته در دفعات محدود برای وی فراهم خواهد بود.داوطلبان متقاضی رشته‌های دارای شرایط خاص یا بورسیه نیز باید پیش از انتخاب این رشته‌ها، ضوابط و شرایط اعلام‌شده در پیوست دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته را به دقت مطالعه و در صورت برخورداری از شرایط لازم، آنها را انتخاب کنند.
منبع: فارس

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انتخاب رشته کنکور 1405 کنکور مهلت نهایی داوطلبان آزمون سراسری سوابق تحصیلی دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌
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