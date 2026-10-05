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اعتراض رسمی ایران به نروژ بر سر استارلینک

مدیر کل صلح و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه، روز یکشنبه، «پاول بیور نستاد» سفیر نروژ در تهران را به وزارت امور خارجه دعوت کرد و ضمن تبیین روند سوء استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از سامانه‌های اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای پیشبرد اقدامات مداخله‌جویانه علیه ایران، مراتب اعتراض رسمی کشورمان نسبت به بی‌عملی نروژ در قبال فعالیت‌های غیرمجاز این سامانه در قلمرو ایران را به وی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۱۷
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وزارت امور خارجه

به گزارش تابناک، حسنی‌نژاد در این دیدار با انتقاد شدید از عدم ایفای تعهدات نروژ به عنوان کشور ثبت کننده شبکه استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU)، تأکید کرد:  بر اساس تصمیمات هیئت مقررات رادیویی این اتحادیه (RRB) در سال‌های اخیر، دولت نروژ مکلف به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ارسال‌های غیر مجاز استارلینک در قلمرو ایران بوده است. اما علیرغم پیگیری‌های مکرر جمهوری اسلامی ایران، هیچ اقدام موثری از سوی نروژ صورت نگرفته است.

مدیرکل صلح و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه خواستار انعکاس فوری درخواست جمهوری اسلامی ایران برای اقدام موثر و فوری دولت نروژ جهت توقف اقدامات ناقض حاکمیت و امنیت ملی ایران به واسطه فعالیت‌های غیرمجاز سامانه استارلینک شد و یادداشت اعتراض رسمی را هم به سفیر نروژ تحویل داد.

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