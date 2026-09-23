واشنگتن شرط ایران را نپذیرفت
به گزارش تابناک؛ یک منبع آمریکایی که در نشست هیئت ایرانی و هیئت آمریکایی در نیویورک حضور داشته، به العربیه/الحدث گفته است که فرصت دستیابی به توافق میان دو طرف محدود است.
این منبع تأکید کرده که همچنان اختلافات و موانع بزرگی میان ایران و آمریکا وجود دارد و واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره را نپذیرفته است.
العربیه همچنین به نقل از منابع خود گزارش داده که در مذاکرات میان ایران و آمریکا، موضوع بازگشایی تنگه هرمز در برابر کاهش تحریمها و محاصره علیه ایران مطرح شده است. با این حال، این منابع تأکید کردهاند که تا این لحظه هیچ تفاهم نهایی میان دو طرف حاصل نشده و رایزنیها برای رسیدن به توافق ادامه دارد.
پیشتر نیز یک منبع ارشد به العربیه/الحدث گفته بود که نشست هیئتهای ایران و آمریکا در نیویورک توانسته بنبست موجود در مذاکرات را تا حدی جابهجا کند. به گفته این منبع، ایجاد گشایش در مذاکرات میان تهران و واشنگتن امکانپذیر است، اما به چندین گام نیاز دارد.
این منبع همچنین گفته بود که رایزنیهای دو طرف بر اساس موضوع بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تحریمها و محاصره در حال انجام است.
به ادعای العربیه، هیئت ایرانی که با استیو ویتکاف و جرد کوشنر دیدار کرده، تأکید کرده است که برای مذاکره از اختیارات کامل برخوردار است.
منبع:خبرآنلاین
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