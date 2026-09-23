واشنگتن شرط ایران را نپذیرفت

با وجود برخوردار بودن هیئت ایرانی از اختیارات کامل در مذاکرات، رد درخواست تهران برای رفع محاصره از سوی واشنگتن، فرصت رسیدن به توافق را بسیار محدود کرده است.

به گزارش تابناک؛ یک منبع آمریکایی که در نشست هیئت ایرانی و هیئت آمریکایی در نیویورک حضور داشته، به العربیه/الحدث گفته است که فرصت دستیابی به توافق میان دو طرف محدود است.

این منبع تأکید کرده که همچنان اختلافات و موانع بزرگی میان ایران و آمریکا وجود دارد و واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره را نپذیرفته است.

العربیه همچنین به نقل از منابع خود گزارش داده که در مذاکرات میان ایران و آمریکا، موضوع بازگشایی تنگه هرمز در برابر کاهش تحریم‌ها و محاصره علیه ایران مطرح شده است. با این حال، این منابع تأکید کرده‌اند که تا این لحظه هیچ تفاهم نهایی میان دو طرف حاصل نشده و رایزنی‌ها برای رسیدن به توافق ادامه دارد.

پیش‌تر نیز یک منبع ارشد به العربیه/الحدث گفته بود که نشست هیئت‌های ایران و آمریکا در نیویورک توانسته بن‌بست موجود در مذاکرات را تا حدی جابه‌جا کند. به گفته این منبع، ایجاد گشایش در مذاکرات میان تهران و واشنگتن امکان‌پذیر است، اما به چندین گام نیاز دارد.

این منبع همچنین گفته بود که رایزنی‌های دو طرف بر اساس موضوع بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تحریم‌ها و محاصره در حال انجام است.

به ادعای العربیه، هیئت ایرانی که با استیو ویتکاف و جرد کوشنر دیدار کرده، تأکید کرده است که برای مذاکره از اختیارات کامل برخوردار است.

منبع:خبرآنلاین