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واشنگتن شرط ایران را نپذیرفت

با وجود برخوردار بودن هیئت ایرانی از اختیارات کامل در مذاکرات، رد درخواست تهران برای رفع محاصره از سوی واشنگتن، فرصت رسیدن به توافق را بسیار محدود کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۱۹
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18477 بازدید
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۶
شرط ایران

به گزارش تابناک؛ یک منبع آمریکایی که در نشست هیئت ایرانی و هیئت آمریکایی در نیویورک حضور داشته، به العربیه/الحدث گفته است که فرصت دستیابی به توافق میان دو طرف محدود است.

 این منبع تأکید کرده که همچنان اختلافات و موانع بزرگی میان ایران و آمریکا وجود دارد و واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره را نپذیرفته است.

العربیه همچنین به نقل از منابع خود گزارش داده که در مذاکرات میان ایران و آمریکا، موضوع بازگشایی تنگه هرمز در برابر کاهش تحریم‌ها و محاصره علیه ایران مطرح شده است. با این حال، این منابع تأکید کرده‌اند که تا این لحظه هیچ تفاهم نهایی میان دو طرف حاصل نشده و رایزنی‌ها برای رسیدن به توافق ادامه دارد.

پیش‌تر نیز یک منبع ارشد به العربیه/الحدث گفته بود که نشست هیئت‌های ایران و آمریکا در نیویورک توانسته بن‌بست موجود در مذاکرات را تا حدی جابه‌جا کند. به گفته این منبع، ایجاد گشایش در مذاکرات میان تهران و واشنگتن امکان‌پذیر است، اما به چندین گام نیاز دارد.

این منبع همچنین گفته بود که رایزنی‌های دو طرف بر اساس موضوع بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تحریم‌ها و محاصره در حال انجام است.

به ادعای العربیه، هیئت ایرانی که با استیو ویتکاف و جرد کوشنر دیدار کرده، تأکید کرده است که برای مذاکره از اختیارات کامل برخوردار است.

 منبع:خبرآنلاین

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در نیویورک میان ایران و آمریکا چه می‌گذرد؟
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
80
45
پاسخ
بابا الکی التماس اینا رو نکنیم مگه کی هستن؟, خدا بزرگه
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
چرا وزیر امورخارجه را تغییر نمی دهیم؟؟؟؟
مربی فوتبال اگر الکس فرگوسن هم باشد و نتیجه نگیرد یک
مربی جدید با اندیشه های جدید جای او را میگیرد

متاسفانه اقای عراقچی توسط امریکایی ها جدی گرفته نمیشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
27
51
پاسخ
ایران هم در میدان و هم در فضای دیپلماسی باید فرمان را در دست داشته باشد و نگذارد کنترل دست اسرائیل بیفتد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
22
42
پاسخ
انشالله خود ترامپ باعث نابودی آمریکا میشه .
ناشناس
|
Norway
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
6
1
پاسخ
آخرین فرصت ها است .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
1
2
پاسخ
باید هرچه زودتر برای زدن واشنگتن اقدام کنیم
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