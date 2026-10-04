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کالابرگ مهرماه به ۱.۵ میلیون تومان می‌رسد؟ / همه دهک‌ها مشمول می‌شوند؟

وعده افزایش اعتبار کالابرگ بار‌ها مطرح شده، اما مبلغ آن همچنان یک میلیون تومان مانده است. حالا اظهارات تازه مقام‌های دولتی انتظار‌ها را به مهرماه و احتمال افزایش ۵۰ درصدی این اعتبار، دست‌کم برای خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، معطوف کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۵۲
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کالابرگ

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، طرح کالابرگ از دی‌ماه سال گذشته با اعتبار ماهانه یک میلیون تومان برای هر نفر آغاز شد. از همان ابتدا، وزیر اقتصاد تأکید داشت که سرنوشت این اعتبار نباید شبیه یارانه ۴۵ هزار تومانی شود؛ مبلغی که سال‌ها بدون تغییر باقی ماند. بنا بر توضیح مدنی زاده، قرار بود اعتبار کالابرگ متناسب با تغییر نرخ ارز و فاصله آن با نرخ ارز ترجیحی افزایش پیدا کند.

با این حال، بودجه چهار ماه نخست طرح، از دی تا فروردین، بر مبنای همان اعتبار یک میلیون تومانی تعیین شده بود. به همین دلیل، انتظار برای تغییر مبلغ کالابرگ عملاً به اردیبهشت‌ماه رسید. از آن زمان، با افزایش قیمت کالاهای مصرفی و کاهش قدرت خرید این اعتبار، مطالبه برای افزایش آن جدی‌تر شد؛ مطالبه‌ای که با وجود وعده‌های مطرح‌شده، هر ماه به دلیل کمبود منابع به ماه بعد موکول شد.

اواخر مردادماه، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، از افزایش حدود ۲۲ تا ۲۳ درصدی نرخ ارزِ مبنای محاسبه کالابرگ نسبت به آغاز طرح خبر داد. همتی افزایش اعتبار در همین حدود را منطقی و عادلانه دانست، اما گفت هنوز درباره اجرای آن برای همه دهک‌ها یا تمرکز بر دهک‌های اول تا سوم تصمیم نهایی گرفته نشده است.

این اظهارات، گمانه افزایش کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی به حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان را تقویت کرد. با این همه، مبلغ شارژشده در شهریور تغییری نکرد و نگاه‌ها به مهرماه دوخته شد.

افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ؟

اکنون، پس از اظهارات روزهای اخیر وزیر رفاه و رئیس‌کل بانک مرکزی درباره افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ، احتمال رسیدن آن به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطرح شده است. هنوز مشخص نیست این افزایش شامل همه مشمولان خواهد شد یا در گام نخست به خانوارهای تحت پوشش نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی اختصاص می‌یابد. در صورت اجرای سناریوی دوم، زمان شارژ اعتبار این خانوارها در ۱۵ مهرماه، نخستین موعدی است که می‌توان انتظار داشت تغییر مبلغ در آن دیده شود.

کالابرگِ بیشتر با طعم بنزین!

رئیس‌جمهور نیز گفته است درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به کالابرگ اضافه خواهد شد و مبلغ آن از همین ماه بالا می‌رود. با این حال، هنوز جزئیات اجرایی، منابع تأمین اعتبار و گروه‌های مشمول افزایش به‌طور رسمی روشن نشده است. همچنین معلوم نیست دولت برای ماه‌هایی که مبلغ کالابرگ ثابت مانده، مابه‌التفاوتی در نظر خواهد گرفت یا افزایش احتمالی فقط از مهرماه به بعد اعمال می‌شود.

پاسخ این پرسش‌ها برای خانوارهایی که بخش بزرگی از هزینه‌شان صرف خرید مواد غذایی می‌شود، اهمیت دارد. حتی اگر اعتبار کالابرگ به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: این افزایش تا چه اندازه می‌تواند کاهش قدرت خرید در برابر رشد قیمت کالاهایی مانند گوشت، حبوبات و لبنیات را جبران کند؟

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
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