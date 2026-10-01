وعده همتی برای افزایش ۵۰ درصدی رقم کالابرگ

به گزارش تابناک؛ رئیس کل بانک مرکزی عبدالناصر همتی امروز گفت که تلاش می‌کنیم مبلغ کالابرگ برای اقشار کم‌درآمد ۵۰ درصد افزایش یابد. او می‌گوید که در حال بررسی و تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح هستیم تا امکان افزایش مبلغ کالابرگ برای اقشار کم‌درآمد فراهم شود.

شب گذشته حمید پورمحمدی گفت که رقم افزایش کالابرگ مشخص نیست، چون باید تعداد افراد مشمول و میزان منابع را دقیق مشخص کنیم. در حال حاضر احتمال افزایش کالابرگ فقط برای ۵ دهک وجود دارد و برای تعیین این اشخاص هم به مالکیت ملک و خودرو این افراد توجه شده است.

منبع: فارس