مراسم ختم خواهر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، عصر امروز در مسجد نور تهران برگزار شد و سفرای تاجیکستان و عربستان در تهران نیز در این مراسم حضور یافتند.

به گزارش تابناک؛ مراسم ختم خواهر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، عصر امروز در مسجد نور تهران در حال برگزاری است و سفرای تاجیکستان و عربستان در تهران نیز در این مراسم حضور پیدا کرده‌اند. جمعی از چهره‌های سیاسی و دیپلماتیک در این مراسم شرکت کرده‌اند.