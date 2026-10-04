چهرههای دیپلماتیک در مراسم ختم خواهر عراقچی
مراسم ختم خواهر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، عصر امروز در مسجد نور تهران برگزار شد و سفرای تاجیکستان و عربستان در تهران نیز در این مراسم حضور یافتند.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۴۲| |
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به گزارش تابناک؛ مراسم ختم خواهر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، عصر امروز در مسجد نور تهران در حال برگزاری است و سفرای تاجیکستان و عربستان در تهران نیز در این مراسم حضور پیدا کردهاند. جمعی از چهرههای سیاسی و دیپلماتیک در این مراسم شرکت کردهاند.
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