اتمام حجت ایران درباره حمله آمریکا را ببینید

عباس عراقچی وزیر امور خارجه در نشست با سفرای خارجی گفت: «...رویکرد مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر راهبرد هم‌زمان «دیپلماسی عزتمندانه» و «دفاع قاطع از امنیت ملی» است.... پیام روشن ایران به دشمنان، آمادگی کامل برای نیل به راهکاری عادلانه از مسیرهای دیپلماتیک و در عین حال تحمیل پاسخی به‌مراتب کوبنده‌تر در صورت تکرار هرگونه تجاوز نظامی است... استقبال بی‌نظیر هیئت‌های بین‌المللی در نیویورک از مواضع و طرح‌های پیشنهاد شده، شکست کامل پروژه آمریکایی-صهیونیستی برای انزوای سیاسی جمهوری اسلامی را در صحنه جهانی به اثبات رساند... جمهوری اسلامی ایران با ارائه «طرح ۷ روزه» برای حل‌وفصل اختلافات و پایان دادن به درگیری‌های جاری با آمریکا، ابتکار عمل دیپلماتیک برجسته‌ای را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح نمود... بر اساس این طرح، در صورت پذیرش شروط ایران و لغو اقدامات متخاصمانه، تنگه هرمز ظرف مدت هفت روز به‌طور کامل بازگشایی خواهد شد و رفت‌وآمد در این شاهراه حیاتی به مدار عادی بازمی‌گردد.» اتمام حجت وزیرامورخارجه کشورمان را می‌بینید و می‌شنوید.