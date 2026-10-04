عراقچی: برخورد نظامی دشمنان پاسخی محکم دارد

به گزارش تابناک؛ سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه صبح یکشنبه ۱۲ مهرماه، در دیدار با سفرا، کارداران و روسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هم در دفاع از خود و هم در پیشبرد دیپلماسی جدی و محکم است، تأکید کرد: اگر دشمنان بار دیگر مسیر برخورد نظامی را در پیش بگیرند، با پاسخی محکم‌تر از گذشته مواجه خواهند شد و در مقابل، ایران همچنان برای دستیابی به راه‌حلی عادلانه و شرافتمندانه از مسیر دیپلماسی آماده است.

متن سخنرانی وزیر خارجه به شرح زیر است:

حضور هیئت جمهوری اسلامی ایران در نیویورک امسال یک حضور بسیار قوی و بسیار مؤثر بود

قبل از هر چیز باید از همه شما که دیدارهای بنده و آقای رئیس‌جمهور را در نیویورک تنظیم کردید، تشکر کنم. من با ۴۲ وزیر امور خارجه در نیویورک ملاقات داشتم. آقای رئیس‌جمهور نیز با تقریباً ۱۰ نفر از سران کشورهای مختلف دیدار داشتند و همه اینها با زحماتی بود که شما کشیدید و هماهنگی‌هایی که انجام دادید. از شما تشکر می‌کنم.

حضور هیئت جمهوری اسلامی ایران در نیویورک امسال یک حضور بسیار قوی و بسیار مؤثر بود. ما علاوه بر دیدارهای بسیار متعددی که تعدادش را عرض کردم، مصاحبه‌های زیادی داشتیم، سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی و سخنرانی‌های دیگری که بنده در جلسات جنبی مجمع عمومی داشتم، ملاقات‌ها و دیدارهایی که رئیس‌جمهور محترم و بنده با برخی از اصحاب فکر و اندیشه و نخبگان سیاسی در نیویورک داشتیم و از همه اینها مهم‌تر، طرحی که جمهوری اسلامی ایران امسال ارائه کرد در خصوص حل‌وفصل اختلافات موجود و جنگ جاری بین ایران و آمریکا؛ طرحی که موسوم به طرح هفت‌روزه است و اگر مورد پذیرش واقع شود، در عرض هفت روز تنگه هرمز مجدداً بازگشایی خواهد شد.

مسیر دیپلماسی برای پایان جنگ همچنان باز است

حضور جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی امسال، حضوری بسیار مؤثر و فعال بود. در حقیقت، فضای سیاسی حاکم بر نیویورک در سال جاری متأثر از طرح ایران و حضور بسیار گسترده جمهوری اسلامی ایران بود و برای همگان مشخص شد که جمهوری اسلامی ایران همچنان در راستای دیپلماسی و یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز جدی است.

همان‌طور که در دفاع از خود جدی هستیم، در هر دو عرصه دفاع از خود و پیشبرد دیپلماسی نیز محکم و جدی هستیم. اگر دشمنان ما بار دیگر مسیر برخورد نظامی را در پیش بگیرند، پاسخی محکم‌تر از گذشته دریافت خواهند کرد و ما قوی‌تر از گذشته از خود دفاع خواهیم کرد. در مقابل، اگر به دنبال راه‌های دیپلماتیک باشند، ما همچنان آماده‌ایم تا از مسیر دیپلماسی به یک راه‌حل عادلانه و شرافتمندانه برای پایان این جنگ دست پیدا کنیم.

تصور انزوای ایران شکست خورد

ما به‌صراحت مواضع خود را توضیح دادیم. میزان علاقه کشورهای مختلف برای دیدار با جمهوری اسلامی ایران، اطلاع از دیدگاه‌های ما و آگاهی از طرح ما، بسیار قابل توجه بود. تصوری که شاید برخی در آمریکا داشتند مبنی بر اینکه می‌توانند ایران را به یک کشور منزوی تبدیل کنند، کاملاً شکست خورده بود و ایران به‌عنوان کشوری مقتدر و مورد احترام جامعه جهانی، در نیویورک به ایفای نقش پرداخت و نشان داد که همچنان از مواضع منطقی برخوردار است و هم برای جنگ راه‌حل دارد و هم برای صلح راه‌حل دارد.

این نکته‌ای که از سوی آمریکایی‌ها مطرح شد مبنی بر اینکه هیئت ایرانی را اخراج کرده‌اند، صرف‌نظر از اینکه چقدر صحت دارد یا ندارد، قابل توجه است؛ زیرا ما طبق برنامه از پیش تعیین‌شده خودمان به نیویورک رفتیم و بازگشتیم. اما این ادعا از سوی طرف آمریکایی واقعاً عجیب است.

از یک طرف، آنها اعتراف می‌کنند که برخلاف تعهدات خود به‌عنوان میزبان سازمان ملل متحد عمل کرده‌اند و میزبان شایسته‌ای برای سازمان ملل نیستند و از طرف دیگر، نشان دادند که چقدر از حضور هیئت ایرانی در آمریکا عصبانی شده‌اند؛ دقیقاً مانند اینکه میزبان بازی‌های المپیک، وقتی تیمش شکست می‌خورد، ورزشکاران یک تیم دیگر را از کشور اخراج کند. این رفتار به همین اندازه بچگانه و سخیف است.

دیپلمات‌های ما در مجمع عمومی حضور بسیار درخشانی داشتند. ما در همه عرصه‌ها حضور داشتیم، صدای مردم ایران را به گوش جهان رساندیم و پیام مردم ایران برای صلح و اتخاذ راه‌حل‌های منطقی و مسالمت‌آمیز را به دنیا منتقل کردیم. ما شرط‌های خود را برای بازگشایی تنگه هرمز به‌وضوح برای همه توضیح دادیم. همه این شروط منطبق با تعهداتی است که آمریکا باید بپذیرد.

مسیر جدیدی برای ایجاد اعتماد میان ایران و کشورهای خلیج فارس آغاز شده است

در این سفر، ملاقات‌هایی که با کشورهای همسایه، به‌خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس داشتیم، بسیار مؤثر، محترمانه و دوستانه بود. ما مسیر جدیدی برای ایجاد اعتماد میان کشورهای همسایه و جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده‌ایم و به‌خصوص در حوزه خلیج فارس، این مسیر را به‌خوبی طی می‌کنیم.

برادران و خواهران ما در حوزه خلیج فارس در این مسیر با ما همراهی دارند و اراده مشترکی برای ایجاد صلح، ثبات و امنیت در منطقه خلیج فارس، با مشارکت خود کشورهای منطقه، شکل گرفته است که اکنون به‌طور جدی دنبال می‌شود.

کشورهای اروپایی باید در رویکرد خود نسبت به ایران تجدیدنظر کنند

همچنین دیدارهای زیادی با کشورهای اروپایی داشتم. همه شما مطلع هستید که گفت‌وگوی ما با کشورهای اروپایی بسیار صریح است و امیدوار هستیم که کشورهای اروپایی در رویکرد خود نسبت به جمهوری اسلامی ایران تجدیدنظر کنند.

اعتراف دبیرکل ناتو مبنی بر مشارکت کشورهای اروپایی در جنگ آمریکا علیه ایران، اعتراف سنگینی بود. ایشان به‌صراحت گفت که بیش از ۵ هزار جنگنده آمریکایی برای حمله به ایران از پایگاه‌های موجود در اروپا به پرواز درآمدند و ما همچنان منتظریم کشورهای اروپایی به این پرسش پاسخ دهند که چرا در این جنگ علیه ایران مشارکت مؤثر داشتند. کشورهای اروپایی باید در رویکرد خود نسبت به ایران تجدیدنظر کنند.

تحریم‌های جدید آمریکا هیچ فایده‌ای برای آنها نخواهد داشت/ آمریکا هم در جنگ و هم در دیپلماسی شکست خورده است

امیدوار هستیم که آمریکا راه خرد و عقلانیت را انتخاب کند، ولی اگر مجدداً به سمت راه‌حل‌های نظامی پیش برود، ما آماده‌تر از گذشته هستیم و برای دفاع از خودمان هر اقدامی را که لازم باشد، انجام خواهیم داد. اگر هم راه دیپلماسی را انتخاب کنند، ما همچنان آماده هستیم. آمریکا در گذشته هم در جنگ باخته و هم در دیپلماسی. امتحان راه‌حل تحریم و تحریم‌های جدید نیز هیچ فایده‌ای برای آنها نخواهد داشت.

هیچ راه‌حل نظامی و هیچ راه‌حلی مبتنی بر تحریم‌های بیشتر وجود ندارد؛ فقط یک راه‌حل مبتنی بر مذاکره، عدالت، انصاف و عزتمندی دیپلماتیک می‌تواند پاسخگو باشد و برای پایان این جنگ و تجاوز غیرقانونی و ناعادلانه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است، راه‌حل نهایی پیدا کند.

منبع: ایرنا