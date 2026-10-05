عراقچی: دیپلماسی ایران با اتکا به منافع ملی ادامه دارد

وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران با اتکا به اصول، منافع و مصالح ملی ادامه دارد، گفت از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک برای تأمین منافع ملی و تقویت امنیت کشور استفاده خواهد شد.

سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: روز گذشته (یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵) در جمع سفرا و رؤسای نمایندگی‌های دیپلماتیک و دفاتر سازمان‌های بین‌المللی مقیم تهران، در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، مواضع جمهوری اسلامی ایران را بیان کردم.

وی افزود: در شرایط حساس کنونی، تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک و گفت‌و‌گو با نمایندگان کشورها، برای تبیین مواضع و دیدگاه‌های کشورمان و انتقال دقیق واقعیت‌های موجود، اهمیت ویژه‌ای دارد.

عراقچی تأکید کرد: دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران با اتکا به اصول، منافع و مصالح ملی، مسیر خود را با جدیت دنبال می‌کند.

وزیر امور خارجه در پایان تصریح کرد: در این مسیر، از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک برای تأمین منافع ملی و تقویت جایگاه و امنیت ایران عزیز استفاده خواهیم کرد.