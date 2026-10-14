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کد خبر:۱۳۹۸۸۲۶
کد خبر:۱۳۹۸۸۲۶
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نبض خبر

درخواست جام زهر پایان جنگ با آمریکا در صداوسیما!

غلامحسین کرباسچی از عناصر کارگزاران سازندگی گفت: «رهبر شهید انقلاب بارها کشور را از این که درگیر جنگ نظامی شود نجات دادند.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: «امام خمینی (ره) در زمان پذیرش قطعنامه فرمودند که من جام زهر را نوشیدم و با خدا معامله کردم. باید با یک توافقنامه و ارزیابی غیراحساسی جنگ را تمام کنیم.» اظهارات کرباسچی که در فضای مجازی وایرال شده را می‌بینید و می‌شنوید.
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نبض خبر غلامحسین کرباسچی ویدیو جنگ ایران و آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا پایان جنگ جام زهر
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