قطر: مذاکرات ایران و آمریکا با تحرک جدی همراه است
شبکه الجزیره گزارش داد که مذاکرات ایران و آمریکا با تحرک دیپلماتیک فزایندهای همراه شده است و میانجی قطری مجموعهای از پیشنهادها را برای نزدیک کردن دیدگاههای دو طرف مطرح کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۴۶| |
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به گزارش تابناک؛ بر اساس این گزارش، ایران پیشنهادهای مطرحشده را در شورای عالی امنیت ملی بررسی میکند و فضای حاکم بر این رایزنیها، با وجود ادامه اختلافات درباره شرایط مذاکره و پرونده هستهای، نسبتا مثبت توصیف شده است.
الجزیره افزود که ایران بر جدیت خود برای دستیابی به راهحلی در این زمینه تاکید دارد و توجهها اکنون به روزهای آتی معطوف شده است و انتظار میرود تحرکات دیپلماتیک تشدید شود.
این شبکه گزارش داد که در کنار تلاشهای دیپلماتیک، ایران آمادگی خود را برای هرگونه تشدید تنش و رویارویی نظامی احتمالی اعلام کرده است.
منبع: ایسنا
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