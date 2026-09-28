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کد خبر:۱۳۹۶۳۷۲
کد خبر:۱۳۹۶۳۷۲
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نظرات: ۱
نبض خبر

تصاویر اعزام سومین ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه

دریاسالار داریل کادل، رئیس عملیات نیروی دریایی آمریکا، اعلام کرد ناو هواپیمابر اتمی یو اس اس تئودور روزولت USS Theodore Roosevelt (CVN-71) در حال ترک سن‌دیگو برای اعزام به منطقه سنتکام است. این ناو به همراه گروه رزمی و بال هوایی یازدهم ناوگان، برای یک مأموریت طولانی‌مدت عازم منطقه خواهد شد که مدت آن دست‌کم حدود هفت ماه برآورد شده است. اگرچه صراحتاً اعلام نشده هدف این ناو تشدید تنش یا جنگ با ایران است اما شواهد نشان می‌دهد این ناو قرار است مکمل دو ناو هواپیمابر جورج بوش و جورج واشنگتن در منطقه باشد و قدرت آتش آمریکا که تاکنون موثر واقع نشده را افزایش دهد. این ناو 25 تا 40 روز زمان برای رسیدن به خاورمیانه نیاز دارد که تقریباً معادل مدت زمان باقی مانده تا انتخابات کنگره آمریکاست.
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برچسب‌ها:
نبض خبر یو اس اس تئودور روزولت ویدیو سنتکام ناو هواپیمابر تئودور روزولت جنگ ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
0
15
پاسخ
برای جنگ می آید نه ترساندن
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