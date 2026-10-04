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آبروریزی جدید در هواپیمایی امارات!

نشت آب از سقف کابین یک هواپیما در پرواز دبی به استانبول به تجربه‌ای غیرمنتظره برای مسافران تبدیل شد و یکی از آنان گفته که آب همچون آبشار بر سرش سرازیر شده است!
کد خبر: ۱۳۹۷۲۱۸
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هواپیمای دبی

به گزارش تابناک؛ حین یک پرواز شرکت هواپیمایی امارات از دبی به استانبول، ناگهان آب از سقف هواپیما سرازیر شد و مسافران را واداشت تا برای در امان ماندن از این ریزش غیرمنتظره به سرعت واکنش نشان دهند. نکته قابل‌ توجه این بود که آب دقیقا از محل قرارگیری تابلوی خروجی در داخل کابین می‌چکید.

به گزارش فاکس‌نیوز، یکی از مسافران اظهار داشت که آب همچون آبشار بر سرش سرازیر شده و این تجربه دیدگاه وی را نسبت به هواپیمایی امارات که پیشتر آن را «یکی از لوکس‌ترین خطوط هوایی جهان» می‌دانست به‌کلی تغییر داده است.

تصاویر نشان می‌داد که برخی از مسافران برای در امان ماندن از ریزش آب مجبور شده‌اند پتو روی سر خود بکشند در حالی که خدمه پرواز در صندلی‌های خود نشسته بودند.

هواپیمایی امارات علت این حادثه را تجمع بیش ‌ازحد آب اضافی اعلام کرد. بر اساس سوابق موجود با وجود این حادثه پرواز توانست پس از حدود چهار ساعت به مقصد برسد.

این حادثه در حالی است که مقامات رژیم صهیونیستی مدعی شده‌اند که در پرواز روز چهارشنبه از دبی به تل‌آویو، کمک‌خلبان عمانی با حمله به خلبان قصد سرنگونی هواپیما را داشته است. طبق روایت ادعایی این رژیم، مسافران توانسته‌اند فرد مهاجم را مهار کنند و خلبانان دیگر، هواپیما را به سمت عربستان هدایت کرده‌اند.
منبع: ایسنا

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امارات متحده پرواز امارات دبی استانبول هواپیمایی امارات لوکس‌ترین خطوط هوایی جهان
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