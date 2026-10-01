آغاز تحقیقات امارات درباره حادثه پرواز فلای‌ دبی

به گزارش تابناک، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد دادستان کل امارات دستور تشکیل یک تیم تحقیقاتی متشکل از اعضای دارای اختیار دادستانی را برای بررسی حادثه‌ای که روز گذشته در پرواز فلای ‌دبی رخ داد، صادر کرده است.

بنا بر این گزارش، تیم تحقیقاتی با هماهنگی سازمان کل هوانوردی غیرنظامی امارات و دیگر مسئولان مربوطه فعالیت خود را آغاز کرده و مأمور شده است اطلاعات و شواهد را جمع‌آوری و ماهیت، شرایط، جزئیات و انگیزه‌های این حادثه را بررسی کند.

همچنین قرار است احتمال ارتباط این حادثه با هرگونه فعالیت یا هدف به اصطلاح «تروریستی» و این موضوع که آیا پیش از آن برنامه‌ریزی یا هدایتی برای اجرای این اقدام صورت گرفته است یا خیر، مورد بررسی قرار بگیرد.

در همین راستا، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» نیز به نقل از یک مقام ارشد صهیونیست نوشت انتظار می‌رود کمک‌خلبان عمانی که مظنون به تلاش برای سرنگون کردن هواپیمای فلای ‌دبی است، برای بازجویی به امارات منتقل شود. این مقام انتقال وی به امارات را تحولی مهم برای رژیم صهیونیستی دانست.

طبق نوشته این روزنامه عبری، نشست کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی ساعت ۱۹ امروز برگزار خواهد شد و حادثه پرواز فلای ‌دبی یکی از محورهای این نشست خواهد بود. بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی قرار است وزرا را در جریان تازه‌ترین تحولات تحقیقات درباره این حادثه قرار دهد.

این روزنامه همچنین فاش کرد نمایندگانی از سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی «شاباک» صبح امروز به دبی می‌روند تا مقدمات و تدابیر امنیتی مربوط به پرواز شرکت‌های هواپیمایی این رژیم از امارات را که قرار است از فردا آغاز شود، بررسی کنند.

منابع اسرائیلی مدعی شدند کمک خلبان عُمانی هواپیمای شرکت فلای دبی که در مسیر پرواز از امارات به اراضی اشغالی مجبور شد به علت شرایط اضطراری در فرودگان تبوک عربستان فرود آید، قصد داهشت این هواپیما را سرنگون کند.