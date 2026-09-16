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پروازهای ماهان به استانبول، آنکارا و مسقط متوقف شد

هواپیمایی ماهان با صدور بخشنامه‌ای رسمی، پروازهای خود به مقاصد ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی لغو کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۴۸
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بیانیه شرکت هواپیمای ماهان

به گزارش تابناک؛ هواپیمایی ماهان پرواز‌های بین‌المللی خود در مسیر‌های ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد. بر اساس بخشنامه‌های ابلاغ‌شده، پرواز‌های رفت‌وبرگشت در مسیر‌های تهران به مقصد استانبول، آنکارا و مسقط متوقف شده‌اند.

پرواز‌های مسیر تهران - مسقط - تهران از تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ (برابر با ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶) لغو می‌شوند. مسیر‌های تهران - استانبول - تهران و تهران - آنکارا - تهران نیز از تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ (برابر با ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶) تا اطلاع بعدی انجام نخواهند شد.

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هواپیمایی ماهان پرواز آنکارا استانبول
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