پروازهای ماهان به استانبول، آنکارا و مسقط متوقف شد
هواپیمایی ماهان با صدور بخشنامهای رسمی، پروازهای خود به مقاصد ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی لغو کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۴۸| |
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به گزارش تابناک؛ هواپیمایی ماهان پروازهای بینالمللی خود در مسیرهای ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد. بر اساس بخشنامههای ابلاغشده، پروازهای رفتوبرگشت در مسیرهای تهران به مقصد استانبول، آنکارا و مسقط متوقف شدهاند.
پروازهای مسیر تهران - مسقط - تهران از تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ (برابر با ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶) لغو میشوند. مسیرهای تهران - استانبول - تهران و تهران - آنکارا - تهران نیز از تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ (برابر با ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶) تا اطلاع بعدی انجام نخواهند شد.
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