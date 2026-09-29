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علت توقیف بوئینگ ایرانی در استانبول چه بود؟

هواپیمای بوئینگ در پی بدهی ۳ میلیون یورویی بابت خدمات فرودگاه استانبول توقیف و مسافران ناچار به ترک پرواز شدند.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۴۰
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هواپیما

به گزارش تابناک؛ روز گذشته (۶ مهرماه) با حکم دادگاهی در ترکیه، یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت کاسپین توقیف شد. «در پی بدهی ۳ میلیون یورویی بابت خدمات فرودگاه استانبول، این هواپیما توقیف و مسافران ناچار به ترک پرواز شدند.

در بیانیه این شرکت هواپیمایی آمده که در پی بروز یک موضوع اداری در ترکیه، بهره‌برداری از یک فروند بوئینگ این شرکت موقتاً با محدودیت مواجه شده و پیگیری‌های حقوقی و اداری برای رفع آن در جریان است. کاسپین همچنین از تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط و استمرار پرواز‌ها خبر داده است.

منبع: فارس

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برچسب ها
هواپیمای بوئینگ کاسپین توقیف استانبول
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
8
4
پاسخ
ترکیه هم داره با دم جنباندن برای آمریکاییهای تروریست، در این اوضاع موش می دواند . خواهیم دید روزهایی را که ترکیه توسط همین تیم تروریست شخم زده شود. دور نیست ، رفیقان دزد، دچار همان دزدان شوند. هم اروپا، هم آذربایجان ، هم ترکمنستان و هم به خصوص عربستان و امارا ت را خواهیم دید، سرنوشتشان را.
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