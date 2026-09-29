علت توقیف بوئینگ ایرانی در استانبول چه بود؟

هواپیمای بوئینگ در پی بدهی ۳ میلیون یورویی بابت خدمات فرودگاه استانبول توقیف و مسافران ناچار به ترک پرواز شدند.

به گزارش تابناک؛ روز گذشته (۶ مهرماه) با حکم دادگاهی در ترکیه، یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت کاسپین توقیف شد. «در پی بدهی ۳ میلیون یورویی بابت خدمات فرودگاه استانبول، این هواپیما توقیف و مسافران ناچار به ترک پرواز شدند.

در بیانیه این شرکت هواپیمایی آمده که در پی بروز یک موضوع اداری در ترکیه، بهره‌برداری از یک فروند بوئینگ این شرکت موقتاً با محدودیت مواجه شده و پیگیری‌های حقوقی و اداری برای رفع آن در جریان است. کاسپین همچنین از تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط و استمرار پرواز‌ها خبر داده است.

منبع: فارس